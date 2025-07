Medio centenar de urbanizaciones están en zonas de riesgo de incendio

Casi medio centenar de urbanizaciones de Córdoba viven en zonas de riesgo de incendio. Los datos aparecen en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales del Municipio de Córdoba, que se aprobó a principios de 2023, y que ahora, tras el suceso en el entorno del Castillo de la Albaida, va a actualizarse. La zona de Córdoba donde existe mayor riesgo de que se produzca un incendio forestal es, evidentemente, la Sierra. El plan, sin embargo, amplía la circunscripción de riesgo a todo el distrito Norte-Sierra, donde se engloban barrios como El Tablero, El Patriarca o El Brillante. Esto provoca no solo que haya casi medio centenar de urbanizaciones consideradas de riesgo, sino que también abarca a un número importante de la población.

El mismo plan cifra en casi 27.000 personas las que viven en las zonas de riesgo de incendios, esto teniendo en cuenta los datos del padrón de 2021. Además de los vecinos de los barrios ya nombrados, aquí entran también los residentes en las barriadas periféricas de Trassierra y Cerro Muriano y los de otras muchas parcelaciones que hay salpicadas por este entorno, tales como Torreblanca, Las Siete Fincas, Las Jaras o, precisamente, Santa Ana de la Albaida.

Zonas en peligro de incendio en Córdoba capital. / Ramón Azañón

Pinche aquí para ver el gráfico ampliado.

Este plan se redactó ante la necesidad de establecer una serie de instrumentos de planificación para poder dar una respuesta adecuada si surge una emergencia asociada a un incendio forestal, que es lo que ocurrió el pasado martes, donde no solo estaba en riesgo la pérdida vegetación pasto del fuego, sino la cercanía de ciertos núcleos poblacionales que hubo que desalojar para evitar que el daño fuera mayor.

El plan advierte de la dispersión de las parcelas

De esto mismo ya advierte el plan, que hace alusión a la «dispersión» de las urbanizaciones asegurando que esto, unido a la vegetación, constituye «una dinámica territorial preocupante en relación con el problema de los incendios forestales».

También hay que señalar que dentro de las zonas que se consideran en riesgo, no todas están en el mismo nivel de peligro. Es más, la mayor parte, casi el 31%, se encuentra en riesgo muy bajo (lo que no significa que no exista); el 23% está en riesgo bajo (aquí entra, por ejemplo, Santa Ana de la Albaida); el 18% en moderado; el 19% en alto y algo más del 9% en muy alto. Las parcelaciones con mayor riesgo de incendios forestales son Castro Picón-Barranco del Puerto, Las Jaras y Las Siete Fincas y las que se sitúan en un nivel alto son Las Solanas del Pilar y La Cabellera Sur.

Un grupo de personas observa el incendio originado junto al Castillo de la Albaida. / MANUEL MURILLO

El fuego centra el pleno

El Pleno de Córdoba expresó ayer, a petición del PSOE, su agradecimiento al trabajo realizado por los efectivos que han estado trabajando en la extinción del incendio de la Albaida. El alcalde avanzó que se trabaja en la actualización del Plan Local de Emergencias, que incluirá una ordenanza específica para las viviendas ubicadas en la Sierra y prometió seguir dotando a los bomberos de más medios. Además, frente a las críticas de la oposición, aseguró que la limpieza de cunetas en el punto donde se produjo el fuego en la carretera CO-3402 (la vía depende del Ayuntamiento y la Diputación) se había hecho de forma correcta.

Una mujer observa el incendio originado el pasado martes junto al Castillo de la Albaida. / MANUEL MURILLO

El PSOE, por su parte, planteó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante los incendios y de poner en marcha la cobertura de las 39 plazas pendientes en Bomberos. El portavoz socialista, Antonio Hurtado, aseguró que el fuego se produjo porque «no está suficientemente cuidada la Sierra», y pidió «poner medidas y recursos para mejorar la respuesta». En concreto sugirió que haya equipos de autoprotección en todas las parcelaciones de la Sierra y agilizar los trámites del nuevo parque de bomberos, que está pendiente de la cesión de suelo por parte de la Junta.

Desde Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo también reclamó más medios para los bomberos de la ciudad, mientras que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, reflexionó sobre las carencias en esas dotaciones municipales.

Suscríbete para seguir leyendo