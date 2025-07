Córdoba destina 7 millones que se 'ahorró' de la sentencia de AENA al Plan Asfalto, Aucorsa y Recursos Humanos

El Pleno de Córdoba tiene previsto acordar este jueves el destino de los 7 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital se ha ahorrado de las expropiaciones para la ampliación de la pista del aeropuerto. Cabe recordar que AENA ha reclamado por vía judicial durante dos décadas el coste de aquella operación hasta que decidió no recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado mes de junio. Aunque la empresa pública de aeropuertos reclamaba al Consistorio cordobés 20 millones de euros con intereses de demora, la administración local reservaba en su presupuesto 7 millones, que son los que ahora se destinarán a otras partidas. Para ello, el Pleno de Córdoba aprueba hoy una modificación presupuestaria y el destino de ese montante a gastos específicos y determinados, que no se puede demorar hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito en aplicación presupuestaria adecuada.

El litigio por las expropiaciones para la ampliación de la pista del aeropuerto se remonta 18 años atrás. El Ayuntamiento de Córdoba ha defendido en ese tiempo que el precio que tuvo que pagar por aquellas expropiaciones debía asumirlo el Estado, mientras que AENA argumentaba que debía costearlo la ciudad. La primera vez que el ente estatal fue a los tribunales por este caso fue en noviembre de 2019. Entonces, el juez de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Córdoba dio la razón al Ayuntamiento de Córdoba y el entonces alcalde, José María Bellido, pidió al Gobierno central que no reclamase. Sin embargo, el Ministerio de Fomento decidió en abril de 2022 recurrir la sentencia presentando un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A finales de marzo de este año, el TSJA volvió a tumbar las pretensiones de AENA en esta materia y finalmente en junio se anunció el fin del proceso.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el Pleno. / Victor Castro

Destino de los 7 millones

De este modo, el Pleno de Córdoba tiene previsto destinar los 7 millones a las siguientes partidas: Recursos Humanos, que recibirá 2.196.579 euros; el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), 1.500.000 euros; a la Delegación de Presidencia, 250.000 euros; a la Delegación de Economía y Empleo, 50.000 euros; a una subvención para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), 230.000 euros; una subvención a la Fundación Campus Córdoba de 75.000 euros; y a la Delegación de Economía y Empleo, 135.000 euros Asimismo se destinarán 2 millones a enjugar el déficit de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa. En total, los recursos corrientes liberados ascienden a 6.436.579,10 euros. Para alcanzar los 7 millones, se destinará asimismo un montante de 968.020,90 euros al Plan Asfalto.

