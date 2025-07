Los vecinos desalojados de Santa Ana de la Albaida regresan a casa: "Ha sido muy duro"

Desde las 20.20 horas, una larga fila de coches comenzaba a tomar la carretera de Trassierra. Minutos después, Antonio Sáez descargaba las bolsas y guardaba su coche en la vivienda, tras haber pasado 24 horas con el fuego al otro lado del monte, justo frente a su casa. Este vecino de Santa Ana de la Albaida, de donde fueron desalojadas 60 viviendas, visiblemente aliviado, habla con serenidad tras una jornada difícil en la que tuvo que refugiarse, junto a su familia, en casa de un amigo. La proximidad de las llamas era tal que temieron que el fuego pudiera "saltar a nuestra casa", confiesa.

Mientras relata lo ocurrido, destaca que parte del alivio que siente se debe a que su gato, así como una colonia de gatos callejeros que alimentan a diario, están a salvo. "Ahora solo espero que en los próximos días el incendio se dé por extinguido", afirma, con la esperanza de dejar atrás unas 24 horas de angustia que mantuvieron en vilo a centenares de cordobeses.

Diario CÓRDOBA

Los vecinos de Santa Ana de la Albaida, han sido los últimos en poder retornar a sus casas, pasadas las 20.00 horas de este miércoles, más de 24 horas después del inicio del incendio. Por la mañana, se autorizaba el retorno de vecinos de viviendas en zonas como Casilla del Aire o del entorno de las Ermitas.

"Hemos dormido en el coche"

Magdalena Tierno ha sido una de las primeras en volver. No podía ocultar su sonrisa al abrir la cancela. Ella y su marido han pasado unas 24 horas de "miedo y angustia", tanto que "hemos dormido en el coche y hemos estado todo el día junto al incendio, no nos queríamos despegar de nuestra casa". Aseguran estar "muy contentos, sobre todo porque no le ha pasado nada a nadie" y cuentan entre risas que "está noche vamos a dormir como bebés".

Ángel Martos llama desde su puerta a su mujer avisándole de que ya se puede regresar. Su gesto denota cansancio, "ha sido duro, muy duro", confiesa. Ahora, se muestra aliviado y desea que no se vuelva a repetir un desastre así, "las llamas se nos echaban encima", concluye este vecino de Santa Ana.

En Directo

Manuel Ruiz Díaz Jefe de la edición digital El Infoca trabaja en el control y extinción definitiva del incencio Estabilizado el incendio de La Albaida, los vecinos desalojados regresan a sus casas y el Infoca se centra ahora en el control y la extinción definitiva del fuego. Diario CÓRDOBA

El incendio de la Sierra de Córdoba queda estabilizado y los vecinos vuelven a sus casas / Manuel Murillo Así está siendo el retorno de los vecinos desalojados Tras el miedo, llega la alegría de los vecinos desalojados por el regreso a sus viviendas, que han encontrado intactas: "Esta noche vamos a dormir como bebés". Los vecinos desalojados de Santa Ana de la Albaida regresan a casa: "Ha sido muy duro"

Adrián Ramírez Redactor Reabierta al tráfico la carretera de Trassierra Una vez estabilizado el incendio, además del retorno de las personas desalojadas, ya se ha reabierto el tráfico en la carretera de Las Ermitas y en la de Trassierra. El tráfico retorna a la carretera de Trassierra una vez que el Infoca ha dado por estabilizado el incendio. / MANUEL MURILLO

José A. Pérez Lunar Redactor Cinco grupos y cuatro vehículos del Infoca siguen en la zona El Infoca ha informado sobre el despliegue que mantiene en la lucha contra el incendio de la Sierra de Córdoba. Tras dar por estabilizado el fuego a las 20.05 horas, tiene a cinco grupos de bomberos forestales, 2 TOP, 2 AAMM y al director de extinción. En cuanto a los vehículos, siguen trabajando cuatro autobombas.