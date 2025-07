El programa ‘Mayores Cuidados’ del San Juan de Dios beneficia a una veintena de personas vulnerables

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha la tercera edición del programa ‘Mayores Cuidados’, una iniciativa de atención domiciliaria temporal dirigida a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, que encuentran dificultad para desarrollar de manera independiente tareas básicas y cotidianas.

Desde su creación, el programa ha beneficiado ya a una veintena de personas mayores que han encontrado apoyo en la realización de tareas vinculadas a la higiene, alimentación, control de medicación, acompañamiento y estimulación física y cognitiva . En esta edición, que se desarrolla desde el mes de julio hasta diciembre, participarán ocho usuarios, quienes recibirán apoyo personalizado por parte del personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y supervisión desde la Unidad de Trabajo Social del Hospital, que evalúa las necesidades de cada usuario según su grado de dependencia y situación personal.

Una de las beneficiarias de esta edición es Marta Cordero una mujer de 89 años que agradece profundamente la ayuda recibida, “gracias a este programa puedo salir a pasear cada mañana. Me siento más ágil y acompañada”, asegura la usuaria.

Esta iniciativa está subvencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, gestionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, y las personas beneficiarias acceden a la misma derivadas desde entidades públicas y privadas, como el Servicio Andaluz de Salud o los servicios sociales municipales.

Para el Superior del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Isidoro de Santiago O.H., “esta iniciativa representa los valores de nuestra Institución, centrados en la atención integral a la persona. No solo cuidamos lo físico, también acompañamos emocionalmente, apoyando en tareas cotidianas y combatiendo además, en muchos casos, la soledad no deseada”.

En coordinación con la obra social

En esta línea se expresa también el director gerente del centro, Horacio Pijuán, quien resalta que “este programa pone de manifiesto que nuestro Hospital va más allá de lo asistencial, ya que profundiza en el aspecto humanizador del cuidado que nos identifica. Además, refuerza nuestro compromiso social y nos sitúa a la vanguardia en el apoyo a las personas más vulnerables desde el ámbito sanitario”.

Con este programa, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba continúa consolidando su compromiso con uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como es el de las personas mayores, con los que se trabaja también desde el ámbito de la Obra Social ‘Hermano Bonifacio’ bajo el proyecto ‘Acompañando a los mayores’, centrado en combatir la soledad no deseada que tanto afecta en este tramo de edad.