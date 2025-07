La Musa de las Flores y Wagner Kreusch engrosan el cartel de Flora 2025

Flora engorda su cartel con dos nuevos artistas. La dirección del festival acaba de confirmar la presencia del tercer y cuarto artista que participarán en su próxima edición: la mexicana La Musa de las Flores (Gabriela Salazar) y el brasileño Wagner Kreusch. Ambos desplegarán su creatividad en Córdoba del 13 al 23 de octubre de 2025, en un evento que todos los años convierte a la ciudad en el gran epicentro mundial del arte floral y la botánica contemporáneas.

La Musa de las Flores mostrará su instalación en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced, patrocinado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba; y Wagner Kreusch en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, patrocinado por Fundación Cajasur Palacio de Viana.

La Musa de las Flores es el sugerente nombre detrás del que se encuentra Gabriela Salazar (San Luis Potosí, México, 1974), una de las creadores florales y paisajistas más prestigiosas a nivel internacional. Su trayectoria, sin embargo, no comenzó en lo floral, sino en la arquitectura de interiores. Cuando se estaba formando para ello en Londres, realizó un taller de arte floral que cambió su rumbo profesional y que la ha llevado a convertirse en una reputada artista, que imparte talleres y crea eventos florales por todo el mundo. “Las flores me guiaron en el camino de quién soy”, comenta ella misma.

Conocida por su estilo romántico y exuberante, Salazar atribuye su estética a un fuerte vínculo con la naturaleza y al cultivo de sus propias flores. En su jardín de Valle de Bravo observa el contorno de las plantas y los árboles, prestando especial atención a sus movimientos espontáneos y a las formas suaves y elegantes. Durante esa observación, se fija en las imperfecciones y el ciclo completo de la vida de la planta: sabe que en ambos se despierta con especial intensidad la creatividad de los artistas. "Cuando dejas que las imperfecciones de la naturaleza formen parte de tus diseños, se abre la puerta a la creatividad", ha comentado en alguna entrevista. Es, además, autora del libro The Artistry of Flowers: Floral Design by La Musa de las Flores, publicado por Rizzoli.

Prestigio internacional

Por su parte, Wagner Kreusch (Florianópolis, Brasil, 1984) es aplaudido por la fuerza visual y escultórica de sus composiciones. Kreusch es experto en el ikebana, milenario arte japonés del arreglo floral y vegetal. Afincado en Londres desde hace años, su contacto con la naturaleza se desarrolló desde muy temprana edad en entornos naturales vírgenes que hoy están en constante amenaza en su país natal, lo que ha generado en él una sensibilidad especial hacia los desastres ecológicos.

Hijo de florista, comenzó su andadura en el mundo de la botánica en un quiosco de flores de la estación londinense de Liverpool Street. Después, se formó en la prestigiosa Escuela Sogetsu de Ikebana con el Sr. Shigeo Suga. Desde entonces combina la práctica con la enseñanza de esta disciplina artística japonesa. En 2017 cofundó la London Flower School, una de las escuelas más relevantes del mundo en el ámbito floral. En ella centra sus esfuerzos por visibilizar el trabajo floral como una forma de arte y herramienta de expresión personal.

Tanto desde la enseñanza como desde sus creaciones, trata de destacar la importancia de la conciencia en la figura del artista floral, con la esperanza de que más personas puedan experimentar su poderoso potencial sanador y comprometerse con la fragilidad de nuestros entornos naturales.

La Musa de las Flores y Wagner Kreusch se suman así a los artistas ya confirmados para la octava edición de Flora, que también contará con Michael Putnam (EEUU) y Paula Anta (España). Solo queda por saber quién será el/la artista ganador/a de la convocatoria Patio Talento, cuyo nombre se anunciará en las próximas semanas.