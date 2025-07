El Infoca da por estabilizado el incendio de La Albaida y los vecinos desalojados pueden regresar a sus casas

Última hora del Infoca: "Incendio contenido y sin frentes activos"

El Plan Infoca informa en sus redes sociales de que el incendio en las faldas de la Sierra de Córdoba sigue activo, si bien está "contenido y sin frentes activos". Una situación que, sin embargo, no permite bajar la guardia, pues mientras siga activo el fuego puede reavivarse por el viento, entre otros factores. No en vano, un incendio atraviesa cuatro fases: activo, estabilizado, controlado y extinguido.

El comportamiento del fuego comienza a ser más predecible cuando está estabilizado, pero no se puede hablar de que está controlado hasta que no se ha conseguido detener su avance. Una vez controlado no se da por extinguido hasta que no se descarta totalmente una posible reavivación del incendio.