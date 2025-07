La empresa del espectáculo del Alcázar de Córdoba pide quedar exenta del pago del canon hasta finalizar las obras

La empresa responsable del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba quedar exenta del pago del canon hasta que no finalicen las obras de adaptación del monumento que permitan reanudar los pases. Letsgo, la adjudicataria que se hizo con este contrato municipal, es beneficiaria de la venta de las entradas al espectáculo nocturno a cambio del pago de un canon a la ciudad que asciende a 102.149,01 euros anuales. En un primer momento, la empresa solicitó la suspensión del canon en vía administrativa, pero el silencio del Consistorio cordobés la ha llevado a interponer un recurso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Fuentes de la empresa han enmarcado dentro «de la normalidad» este trámite judicial al entender que el Ayuntamiento no debiera cobrarles el canon, puesto que no han podido ofrecer el espectáculo por causas ajenas a ellos mismos.

De hecho, entienden --y también lo hizo el Ayuntamiento en su momento-- que asumen una obra de acondicionamiento que no estaba inicialmente prevista y no entraba en su presupuesto, por lo que el equipo de gobierno se mostró dispuesta a compensarlos económicamente. El propio alcalde, José María Bellido, se ha mostrado proclive en varias intervenciones plenarias en esta solución siempre que fuera posible a nivel técnico.

Dos años sin montaje

El primer montaje del Alcázar (Raíces, Naturaleza encendida) lleva prácticamente dos años sin ofrecerse por distintos motivos y aunque la empresa inició las obras el pasado mes de febrero en el Alcázar tuvo que interrumpirlas de nuevo ante la falta del permiso de la Delegación de Cultura. Hace unos días la empresa recibió el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía para que pueda reformar el espacio y adaptarlo a su nueva propuesta creativa que llevará por título Navegantes y es un tributo al encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Cristianos en Córdoba. Fuentes de la empresa confirman a CÓRDOBA que en cuanto la constructora que contrataron en febrero tenga disponibilidad comenzarán la reforma, si bien se muestran reticentes a dar fechas.

Las obras para la adaptación del espectáculo coincidirán en el tiempo con las que está llevando a cabo el Ayuntamiento en los estanques de los jardines del Alcázar. Desde el inicio de esas obras, el monumento se encuentra abierto al público solo de manera parcial y no se cobra la entrada ya que la visita solo puede hacerse por una parte mínima del recinto.

