«Infraestructuras invertirá este mandato una cantidad escalofriante: 60 millones»

-¿Qué delegación encontró y cuál se compromete a dejar?

-Esta delegación tenía problemas serios, estructurales, porque se ha cuidado mal por los distintos gobiernos y al final no cumplía bien su finalidad. Lo primero que ha habido que hacer es ese trabajo: dejar a futuro una delegación que funcionara para dar mejor respuesta a los problemas ciudadanos. Infraestructuras es el corazón del ayuntamiento y había que reformularla. Hemos trabajado en varias líneas, pero lo primero fue repensar los procedimientos, los medios materiales -todavía había algún camión con la letra Z, no es razonable-, los medios humanos y lo que yo denomino contratos estructurales. Hemos hecho una nueva arquitectura de la delegación, gracias a mi equipo directivo, y se está viendo ya el resultado.

-¿En clave de personal cómo se ha traducido ese esfuerzo?

-No había un plan estratégico de personal, que hemos definido para saber cuáles son los mínimos en cada categoría para prestar el servicio. Vamos a incrementar la plantilla en 130 personas, 25 de promoción interna y 105 nuevas incorporaciones, en total seremos unos 300.

-¿Se han erradicado las malas praxis que dieron origen al ‘caso infraestructuras’?

-Totalmente. Ahora mismo casi todo lo que compramos está incluido en el gran contrato de suministros, que facilita a la hora de conseguir los materiales y evita posibles corruptelas a la hora de comprar. Todo lo que hemos hecho ayuda a que no se vuelva a producir. Los garbanzos negros están identificados y ahora mismo la delegación es muy transparente. Además, en el contexto nacional hacen falta referentes para el ciudadano. Los vecinos necesitan decir que todavía hay políticos honestos.

-Pese a todos esos «avances», sigue siendo el concejal más interpelado por la oposición en los ruegos y preguntas de cada pleno.

-Pero, fíjate, cada vez se va reduciendo ese nivel de presión. Yo viví un nivel de presión alto al principio y además fui muy honesto a la hora de reconocer dónde estábamos, pero también dije que teníamos un plan. Confío en mi plan porque las cosas están empezando a funcionar.

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructura y Participación Ciudadana, en Orive. / Manuel Murillo

-Un clásico de esas críticas es la situación de los colegios. ¿En qué se ha mejorado estos años?

-Si hay algo que el alcalde siempre me dice es que cuidemos nuestros colegios. Ha sido algo casi obsesivo. Primero, hemos mejorado el mantenimiento: dentro de esos contratos estructurales hay uno con 400.000 euros para reforzar nuestras capacidades. Y segundo, con una planificación donde todos los meses reparamos las incidencias de los colegios de un distrito. Está funcionando y los directores nos lo están reconociendo. Por otro lado, hemos hecho un plan de inversión, Reforma a tu cole, con 4.300.000 euros, que está en contratación para la reforma de 26 colegios. Y luego tenemos el plan Sombra en mi cole, que no he entendido la crítica porque nadie había hecho nada por la sombra de los coles. Ya están los 35 toldos y ahora empezaremos con una segunda fase para ver los que tenían complicación por los patios.

-Algunos colegios siguen sin estar climatizados o con una climatización deficiente.

-También es una obsesión del alcalde seguir con la climatización de centros y también vamos a destinar más de 8 millones. Una barbaridad.

-¿Eso no le corresponde a la Junta de Andalucía?

-La Junta tiene su plan. Anunció esta semana 19 climatizaciones, de las cuales 3 son en Córdoba, y nosotros complementaremos ese plan de la Junta, ahí vamos de la mano.

-¿Qué cantidad global invertirá su delegación estos cuatro años?

-Una cantidad escalofriante: superaremos los 60 millones. En reformas integrales de calles, 15 millones. Movilizamos 9 millones de remanentes de inversiones y ya los hemos consumido. Uno de los problemas que tiene este ayuntamiento es el grado de ejecución, no somos capaces de gastarnos lo que tenemos comprometido. Bueno, pues en mi delegación eso ya no es así. Dentro de ese cambio de filosofía estructural hemos conseguido poner la máquina al máximo rendimiento, nuestro primer objetivo era comernos lo que teníamos y nos lo hemos comido. Seguimos, a la mejora del alumbrado público destinaremos 10 millones con las ayudas del IDAE; el plan de asfalto, 11 millones; climatización de colegios y edificios, 4 millones; en medios materiales y maquinaria, 3 millones; en parques infantiles, cerca de 800.000 euros; en el PFEA, 3 millones; en el plan Edil [pendiente de concesión], vamos a gestionar 1,5 millones, y la reforma del vivero municipal en Huertas de Tejavana, otros 3 millones que estamos convencidos de que la Fundación Biodiversidad nos lo va a conceder.

-La empresa que está haciendo el plan del árbol pidió una prórroga, ¿para cuándo estará este documento listo?

-En octubre. Es un magnífico documento, un instrumento de ciudad para los próximos 20 años. Aunque Córdoba ha tenido siempre mucho concepto medioambiental, nunca había tenido una buena planificación de arbolado. Nosotros decidimos que eso no podía seguir así.

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructura y Participación Ciudadana, durante la entrevista. / Manuel Murillo

-¿Al final del mandato cuántos árboles se habrán plantado?

-Hemos plantado ya entre 2023 y 2024, 1.323; 2024-25, 1.800, cuando aquí se venían plantando 600 al año. En 25-26 el objetivo es plantar 3..340 y 3.000 más en 2026-2027. En total: 9463. Ese esfuerzo no se ha hecho nunca en esta ciudad.

-¿Y de todos esos cuántos se nos mueren?

-Muy pocos, un 4% y no solo por el calor, sino porque biológicamente se mueren. Pero estamos ganando si conseguimos plantar 3.000 árboles al año, y por eso es importante el músculo que nos va a dar Huerta de Tejavana donde queremos tener en producción 9.000 árboles, y poder sacar todos los años esos 3.000 para no depender del mercado., que es un mercado muy raro.

-¿Y qué hay de las sombras?

-Estamos trabajando en itinerarios de sombra por medio de toldos y arboleda, que ya tenemos identificados en el centro y en las zonas comerciales. Esperamos que en el próximo verano podamos ver algunos de los más interesantes.

- Pusieron en marcha la app Mira por Córdoba para comunicar incidencias en la calle, ¿cuál es el tiempo de respuesta para la reparación de esas averías?

-Ahora estamos analizando el tiempo de resolución, porque no es lo mismo a lo mejor la reposición de una lámpara de alumbrado público que a lo mejor una loseta. Pero le hemos dado al vecino la posibilidad de que nos ayude a detectar los problemas. Le hemos dado un cauce de comunicación. Y ahí viene la segunda parte, que todo eso se solucione en el mínimo plazo de tiempo. Si estamos ganando en capacidades, el tiempo de resolución de esa incidencia será menor.

-Como delegado de Participación Ciudadana son muchas las críticas que se vierten sobre el funcionamiento de las juntas municipales de distrito. ¿Están funcionando o es un metro trámite como sostiene la oposición?

-No es cierto, las juntas municipales están funcionando.

-¿Y las decisiones que se toman se van aplicando?

-Sí, hay algunas que son más lentas, porque hay que vehiculizarlo, pero sí, se están cumpliendo. Es verdad que tenemos que reformular nuestros distritos. La ciudad ha cambiado y esos distritos se hicieron en 2006. Hay barrios nuevos y tenemos que repensarlo y ver qué competencia habría que anexarle a las juntas municipales de distrito para que tuvieran un poquito más de autonomía.

-Fue alcalde e impulsor de la ELA de Encinarejo, ¿no le resulta raro defender una postura contraria a la demanda de autonomía que les están solicitando los vecinos de Villarrubia?

-Se parte de una premisa que es falsa y es que Villarrubia puede convertirse en ELA. Ese ha sido el banderín de enganche. Se les ha prometido que iban a tener un alcalde propio, que iban a gestionar 3 millones y es que eso no es posible, pero es que los promotores de iniciativa lo sabían. Me parece una actitud muy deshonesta. Y detrás de la iniciativa está el Partido Socialista, vamos a quitarnos ya la careta. Yo le dije a José Manuel León, uno de los portavoces, que me preocupaba mucho la frustración que vaya a generar en los vecinos cuando se den de bruces con la realidad jurídica. He sido 12 años alcalde de Encinarejo, no soy sospechoso de no creer en la autonomía, pero no se puede mentir.

-Más allá de lo jurídico, la demanda vecinal evidencia un malestar amplio en Villarrubia. ¿Qué crees que se puede mejorar respecto al trabajo que se hace desde el ayuntamiento?

-Hay una parte que es real y otra parte que es un mantra. La periferia tiene una dificultad y es su distancia con respecto a otros barrios y no ha habido un plan de equipamientos. Pero tengo que decir que Villarrubia es una de las barriadas que más se va a beneficiar en este mandato. Ye hemos cedido el suelo para construir el centro de salud, ahora ya depende de la Junta hacerlo, pero ahí está el alcalde insistiendo en que cumpla; el pabellón polideportivo está en redacción; se han incluido varias calles en el plan de asfalto... Es verdad que en Villarrubia tienen una sensación de pertenencia, eso hay que reconocerlo, necesitarán que particularicemos algo más, pero no puede ser un proceso exclusivo para Villarrubia. El propio Consejo del Movimiento Ciudadano nos dijo ya en mayo que si se aplica algo para Villarrubia hay que aplicarlo para el resto de las barriadas.

-Ha sido alcalde de Encinarejo, ahora consejero de infraestructuras. ¿Dónde se ve dentro de cuatro años?

-Yo le he dicho a José María Bellido que si el pueblo nos da otra vez otros cuatro años me gustaría quedarme en Infraestructuras. Creo que el mejor servicio que puedo hacer es que esa delegación funcione.

Suscríbete para seguir leyendo