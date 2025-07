El Ayuntamiento de Córdoba publica la lista de reserva para la provisión interina de 450 plazas de portero

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública este lunes la lista de reserva de porteros para la provisión interina de plazas en alguna de las sedes municipales. En total son unas 450 personas las que integran esta nueva lista de reserva, cuyo funcionamiento, así como el orden de los llamamientos, nombramientos y ceses queda recogido en el acuerdo para la selección de personal temporal del Consistorio cordobés del 2016 publicado tras sus modificaciones en 2020 . El edicto firmado hoy por la teniente de alcalde de Recursos Humanos, Cintia Bustos, recoge también que las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

El listado está compuesto por los aspirantes de la última convocatoria para la provisión en propiedad de 19 plazas de portero, cuyo concurso-oposición finalizó el pasado mes de junio de 2025. Las citadas plazas convocadas en turno libre se incluían en la Oferta Pública de Empleo de 2018 y 2019 y fue muy polémica el hecho, denunciado por los sindicatos, de que cuatro de esas 19 plazas quedaron desiertas, de modo que serán solo 15 personas tomaron posesión de sus nuevos empleos. A la complejidad de las pruebas teóricas y de las preguntas realizadas en el examen se sumó, según denunciaron los sindicatos, un cambio del sistema de penalización del examen que fue muy criticado por los opositores.

Tres años de vigencia

La lista de reserva, que podrá consultarse en el tablón de anuncios o en la sede digital del Consistorio cordobés, mantendrá una vigencia temporal de tres años a partir de la hoy. No obstante, si llegado ese momento no se hubieran confeccionado nuevas listas de reserva de la misma categoría, quedará prorrogada hasta tanto se efectúen nuevas convocatorias y las mismas sean resueltas, pudiendo acordarse su sustitución o extinción. Esta lista será remitida al comité de empresa y a la junta de personal, así como sus modificaciones (bajas, renuncias, etc.), debiendo figurar el nombre, apellidos, número de orden y puntuación total obtenida en la convocatoria respectiva.

Demandada por distintas delegaciones

Las plazas de las listas de reserva se encuentren dotadas presupuestariamente y están previstas para el supuesto de necesidades urgentes e inaplazables de personal de los servicios municipales; de aquellas cuyo titular ausente tenga derecho a reserva del puesto de trabajo; para contrataciones temporales en los supuestos contemplados en el artículo 10. 1 c) y d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); de acuerdo, por lo demás, con las limitaciones presupuestarias y normativa aplicable en cada momento. Esta lista de reserva de porteros ha sido demandada por diferentes delegaciones municipales a Recursos Humanos.