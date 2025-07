Salvados por la plataforma

Aunque el incendio de Torre-Pacheco ha esparcido su tufo racista por los telediarios durante toda la semana y la política nacional sigue empantanada, ahora con el caso Montoro (el exministro que sembró de minas los ayuntamientos españoles con sus reglas fiscales) y la financiación «singular» de Cataluña, en Córdoba hemos sobrevivido desde el punto de vista informativo gracias a la Plataforma de Contratación del Estado. Así, el Ministerio de Transportes ha publicado, por fin (música de fanfarria), un contrato para revisar el tramo de 2,3 kilómetros de la Variante Oeste, retomando una infraestructura vital para la logística y la movilidad, que unirá las carreteras del Aeropuerto y de Palma. Y, por su parte, la Junta de Andalucía ha adjudicado, a falta solo de flecos, la obra de la ronda Norte. Tanto ha corrido la administración andaluza que ha llegado antes el contrato de reforma de la avenida de la Arruzafilla, que la solución para los restos arqueológicos encontrados allí, lo que podría hacernos sospechar del resultado si fuéramos o fuésemos mal pensados. Apunten un plus más de alquitrán con la adjudicación de la primera fase del plan asfalto, tan necesario en algunas calzadas cordobesas, que da penita verlas.

Además, esta semana se ha oficializado la entrega por parte del Ministerio de Defensa al Ejército de Tierra de los terrenos ya urbanizados que albergarán la Base Logística (BLET) y que empezará a levantar sus primeros edificios en 2026. Rodeada de todos los representantes institucionales del PSOE en Córdoba (Antonio Hurtado, con su sombrero de ala ancha incluido) y solo por dos del PP (Blanca Torrent y Miguel Ángel Torrico), la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, valoró el impulso económico que supone el proyecto de la BLET no solo para la provincia, sino para toda Andalucía, y expresó su deseo de que Córdoba sea «uno de los puntos más importantes de la industria de defensa» en España y Europa. De moda con el outfit militar de los tiempos, Bruselas anunció también esta semana que multiplicará por cinco el presupuesto en defensa, en detrimento de la PAC, una noticia que ha generado el consiguiente cabreo entre los agricultores. Precisamente, el jueves visitó el nuevo laboratorio de la sequía del Ifapa el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que condenó la decisión europea y amenazó con la oposición «frontal» de la Junta al recorte de las ayudas al campo (También lo hizo el ministro Luis Planas, que recurrió a los términos personales y habló de estar «defraudado» con la UE). Volviendo al consejero almeriense decirles que también habló de la conexión de La Colada y Sierra Boyera, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana insiste en bloquear por entender que duplica la obra de emergencia que ya acometió el Gobierno. Curiosamente, por un lado el Gobierno y, por otro la Junta y la Diputación se tiran los argumentos a la cabeza izando la bandera de «los criterios técnicos». Los políticos, vaya a saber usted por qué, dicen que esto «no es un problema político».

La oposición municipal ha criticado la decisión del gobierno local de abrir el Alcázar a las visitas, a pesar de que allí no se pueden ver ahora mismo nada más que albañiles. «El museo de las obras», lo calificó la socialista Mamen González, que tendrá que sumar a las actuaciones en los estanques la de adaptación del espacio al nuevo espectáculo nocturno (aunque eso, bien mirado, es una buena noticia después de casi dos años sin ofrecerse). Hacemos ha apuntado su artillería al pago de 300.000 euros al Córdoba Live y a la presencia del alcalde, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y medio Partido Popular en el palco VIP del concierto de Manu Carrasco. A tantos populares vieron en El Arenal que confundieron, creo yo, al diputado Antonio Ramón Martín, con el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, al que acusaron en primera instancia de haber disfrutado también de acudir de gorra a concierto del onubense. «A mí solo me gustan Los Sabandeños», se defendió Molina que, las cosas como son, guarda talla y parecido con el diputado provincial. Por último, decirles que Urbanismo da luz verde a la urbanización de un nuevo barrio en Córdoba con 1.300 viviendas. Ubicado junto a la carretera de Trassierra, de momento se llama como su plan parcial: «Ciudad Jardín de Poniente 2». No hace falta que diga que urge cambiarle el nombre y el apellido. Un poquito de imaginación, ya si eso.

