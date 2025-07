Villarrubia celebra su feria al calor de la "buena vida"

Villarrubia de Córdoba, la pedanía de la capital situada más hacia el oeste, está celebrado estos días su feria anual. Como otras muchas localidades de la provincia, lo hace en honor a la Virgen del Carmen, en plena canícula. El calor, sin embargo, no ha sido un problema para el disfrute de la fiesta este sábado. Entre otras cosas, porque no ha sido para tanto.

La feria de Villarrubia tiene casi lo mismo que cualquiera otra fiesta popular de este estilo, pero a pequeña escala. En el recinto ferial están las atracciones para los niños, puestos de comida, una churrería, un par de casetas, un escenario para conciertos y actuaciones... Al mediodía de este sábado sólo la caseta La Buena Vida, que monta la Asociación de Vecinos Promisión de la barriada, permanecía abierta, pero con bastante ambiente a pesar de las temperaturas y de lo retirado del recinto ferial.

Pepe Escalante (derecha) y otros veteranos cordobesistas en la Feria de Villarrubia. / Víctor Castro

El aliciente para atraer a los feriantes consistía en 60 kilos de sardinas en espetos que se ofrecían gratis a los asistentes a la caseta. "Yo creo que nos van a faltar", apuntaba Rafa Ávila, coordinador de la caseta. Al ritmo al que iban los comensales, casi seguro que sí. Entre ellos estaba Pepe Escalante, exjugador y exentrenador del Córdoba CF, que disfrutaba de la comida con un grupo de amigos y vecinos.

Una de las características de esta feria es precisamente el encuentro entre grandes grupos de amistades. La caseta La Buena Vida trata de fomentarlos y este mismo viernes ofreció también arroz gratis para todos los asistentes. "Nuestra idea es fomentar la feria de día y para eso nos centramos en las empresas y les personalizamos las paellas", afirma Rafa Ávila. Acuden hasta Villarrubia visitantes, asegura el coordinador de la caseta, de El Higuerón o Encinarejo, poblaciones más cercanas, pero también desde Córdoba capital.

Un grupo de amigas, esta tarde en Villarrubia. / Víctor Castro

Desde luego, la feria de Villarrubia no es sólo el mediodía, sino también el tardeo, que aquí empieza pronto. Antes de las tres de la tarde ya circulaban los tragos largos después de una abundante comida. "Yo me tomo un cacharrito y luego me voy a la siesta", decía un parroquiano codo en barra a esa hora en la que muchos aún están con el primer plato.