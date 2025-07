Tete Pineda, la voz flamenca de un lucentino que canta contra el cáncer

Tete Pineda (Jesús Pineda) es un cantante lucentino, muy conocido desde que participó en concursos de televisión como ‘La Voz’, que compagina su dedicación musical con su trabajo en una empresa de cableado. A sus 35 años, es padre de tres hijos y disfruta mucho de una faceta artística en la que se ha hecho un nombre, ya que junto a un percusionista, un guitarrista y un pianista, acumulan este año ya más de 100 actuaciones de estilo flamenco.

Sin embargo, su vida tuvo que hacer un inesperado paréntesis hace dos años, cuando un día, en plena actuación, perdió la visión, se desmayó y sufrió una crisis epiléptica. «En Urgencias del hospital Reina Sofía me detectaron un tumor cerebral al hacerme un TAC y una resonancia. A los dos días me confirmaron que presentaba un glioma en estadio 4, el más avanzado», relata Tete.

Ahí, empezó un duro peregrinaje, primero, una operación en la que le pudieron extraer gran parte del tumor, pero no su totalidad, por la delicada zona en la que se hallaba, a lo que siguieron seis meses de tratamiento de quimioterapia y 30 sesiones de radioterapia. Coincidió, además, que Tete se había pedido una excedencia de su empresa porque tenía previstos bastantes ‘bolos’, por lo que a su situación de afrontar de repente un grave cáncer, se unió la de no poder percibir durante varios meses ingresos al no poder revocarse la excedencia ni poder cantar.

Tete Pineda, en el centro, junto a los músicos con los que actúa. / CÓRDOBA

Tratamientos

En la actualidad, Tete, aunque hace una vida bastante normalizada, necesita seguir tomando, entre otros fármacos, una medicación por dolores de cabeza que sufre y para evitar las crisis epilépticas. Tras la cirugía, recuperó la voz, gracias a la rehabilitación logopédica, y también recobró la funcionalidad de las piernas, que inicialmente también se vieron afectadas. Cada dos meses se tiene que realizar una resonancia con contraste para ver cómo se encuentra.

Tete Álvarez, durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Sobre el trato que recibe del hospital Reina Sofía, este lucentino destaca que «son unos profesionales muy especializados y a la altura. Contamos en Andalucía con una sanidad pública magnífica». Tete estaría dispuesto a participar en algún ensayo clínico, si se diera la oportunidad, y hace un llamamiento para que se siga investigando mucho más para poder abordar los tumores cerebrales, que por ser menos frecuentes, cuentan con menos tratamientos disponibles en la actualidad para los enfermos.

Suscríbete para seguir leyendo