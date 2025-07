Las residencias de mayores de Córdoba se desbordan con largas listas de espera

Las residencias de mayores están saturadas. Según el último informe de la Cámara de Cuentas hay «una elevada necesidad de plazas» en todos los centros, incluyendo los de Córdoba, que tienen lista de espera, tanto para una plaza concertada como para las privadas. No hay sitio para los mayores y las familias se desesperan al ver que pasan los meses y el teléfono no suena, ni para la valoración de la dependencia, requisito indispensable para una plaza concertada, y tampoco para una privada, cuyos precios han aumentado en los últimos años.

Al menos hasta el año 2022, últimos datos disponibles de la Red de Envejecimiento, en la provincia de Córdoba había 3,6 plazas en residencias por cada 100 personas mayores de 65 años. Basándose en esta media, harían falta más de 2.100 plazas nuevas para cubrir al menos la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la sitúa en cinco plazas por cada 100 mayores de esa edad. Aunque los datos corresponden a 2022, las residencias que se han abierto en los últimos años aún son insuficientes para cubrir la demanda.

Residencia de mayores La Santísima Trinidad, en Córdoba. / Manuel Murillo

Ante esta realidad, la Junta ya ha anunciado la creación de 3.000 nuevas plazas para personas mayores en toda la comunidad autónoma, sin detallar aún cuántas corresponderían a Córdoba. De ellas, 1.500 serán de atención residencial y 1.500 de centros de día. Con este aumento de plazas, la Junta prevé «dar atención a casi la totalidad de la lista de espera de personas para el acceso a los centros de día, y reducir en gran medida la lista de espera correspondiente a los centros residenciales». Desde el Gobierno andaluz lamentan «la infrafinanciación por parte del Gobierno central» en esta materia.

Listas de espera

Según la información de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en mayo de 2025 había en Córdoba 2.548 personas a la espera de que se les informe de si tienen derecho o no a una prestación, eso sin contar las que ya han sido valoradas y están a la espera de que les llegue la ayuda.

Aún así, muchos se quedan en el camino esperando que llegue esa valoración. Porque «no solo hacen falta plazas en las residencias, hacen falta recursos en general». La responsable del centro de la Obra Pía Santísima Trinidad, Rosa Hernández, explica que, como muchas otras de Córdoba, en esta residencia tienen lista de espera. Tiene capacidad para 60 plazas, 22 de ellas concertadas, y todas ocupadas. El servicio de estancia diurna también está al completo. A veces, además, muchas familias «vienen pidiendo la plaza y a lo mejor no es eso lo que necesitan, sino otro tipo de recursos», por lo que también les orientan en ese sentido. La trabajadora social del centro agrega que «hay muchísimas personas y los recursos no son todos los que tendría que haber».

Muchas familias no pueden esperar los más de 600 días de media que tarda la Junta en valorar la dependencia. Según la Cámara de Cuentas, hay algunos casos de hasta cinco años de espera, y el 82,22% de los afectados no podían acceder a una residencia porque no se había resuelto de forma definitiva su revisión del grado de dependencia.

La otra opción que tienen las familias es pagar la plaza privada, y según el informe de precios del portal especializado InfoResidencias, en 2025 el coste medio mensual de una plaza en España se sitúa en 2.118 euros, un valor que representa un incremento del 3,77 % respecto al año 2024. En el caso de Córdoba, el documento sitúa el precio en 1.960 euros, por debajo de los 2.029 de media que se paga en Andalucía, pero que ha ido subiendo desde hace un par de años.

Hernández explica que muchas familias ingresan a sus mayores con sus ahorros y confiando en que en el proceso llegue esa plaza concertada, pero muchas veces «los recursos se terminan y la valoración no llega» y empieza una espiral de angustia. El tiempo medio de espera puede superar los seis meses.

En verano del año pasado «los trabajadores sociales de los hospitales nos llamaban preguntándonos por plazas porque en la capital no había, para ninguno de los mayores», agrega Rosa Hernández. Son, además, circunstancias de emergencia sobrevenida, bien porque el mayor no tiene familia en la provincia, los hijos viven fuera y no pueden cuidar de ellos, o bien porque necesitan un tiempo para adaptar sus viviendas para darles los cuidados que su enfermedad exige.

Nuevos proyectos para 500 nuevas plazas

En los próximos años, Córdoba capital contará con, al menos, tres nuevas residencias de mayores que sumarán casi medio millar de plazas al parque sociosanitario. De ellas, está por abrir la que Vitalia construye en Isla Tabarca. La obra está finalizada a la espera de obtención de algunos permisos y revisiones y la compañía espera poder abrir en el mes de septiembre.

Además, la empresa Thor Private Equity construye un centro en el barrio de Huerta de Santa Isabel Este para 162 habitaciones, aunque no se conoce cuándo estará abierta, mientras que Sanitas lo hará en Noreña, junto al centro de salud Castilla del Pino, y con capacidad para 120 camas. Ya en noviembre del año pasado abrió sus puertas residencia Bouco Córdoba Augusta, la tercera del grupo Emeis en la capital cordobesa y con capacidad para 142 camas.

La Junta lanzó en 2024 una línea de ayudas de 134 millones de euros para la construcción y ampliación de estos centros.

