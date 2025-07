El Caminito del Rey de Córdoba: una pasarela elevada mejorará el acceso a Las Ermitas

Las Ermitas, en plena Sierra Morena, es uno de los lugares preferidos por los cordobeses para el paseo y la práctica del senderismo en el entorno más cercano a la capital. Al área se accede de diferentes maneras, pero para caminantes y ciclistas lo más habitual es llegar a través de la Cuesta del Reventón o su variante conocida como la Cuesta de los Pobres. Ahora, un proyecto de la Diputación provincial de Córdoba pretende mejorar parte de esos accesos para hacer más fácil la visita y más segura.

El proyecto al que ha tenido acceso este medio aún requiere de la aprobación de la institución supramunicipal, ya que sigue en estudio por parte de la Dirección de Carreteras. El presupuesto de esta pasarela supera los 230.000 euros con el IVA incluido y ha sido elaborado por el departamento de Medio Ambiente de la Diputación provincial. En esencia, las obras consistirán en la construcción de una pasarela elevada para peatones y ciclistas que correrá paralela a la carretera CO-3314 en su margen derecha según el sentido ascendente de la marcha.

Un ciclista asciende a las Ermitas. / MANUEL MURILLO

Localización

El tramo sobre el que se va a actuar es relativamente corto pero importante desde el punto de vista de la seguridad vial. El proyecto abarca unos 280 metros en el espacio comprendido entre la Cuesta del Reventón y la Cuesta de los Pobres, que habitualmente usan los senderistas y ciclistas para acceder a las Ermitas. La carretera, sin embargo, es muy estrecha y sinuosa, lo que supone un peligro para estos usuarios, especialmente en jornadas con tráfico denso donde peatones y vehículos comparten la calzada. El proyecto servirá para intentar paliar este problema.

De hecho, entre los objetivos, según consta en el proyecto, se cuenta «la necesidad de abordar el peligro existente en el citado tramo por el paso de peatones, los cuales usan la carretera «como zona de tránsito entre los caminos». Además, «la implementación de la pasarela busca mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas que transitan por este corredor».

Manuel Murillo

El tramo en el que se actuará abarca el trayecto entre los puntos kilométricos 11,2 y 11,5 de la mencionada margen derecha de la carretera CO-3314. En cuanto a sus características técnicas, la pasarela tendrá una estructura de acero y elementos de madera (pavimento y barandilla) con una longitud total de 280 metros lineales, dividida en tramos de 3 metros y una anchura de 2 metros. Una vez levantada, los que circulen por ese tramo tendrán unas vistas privilegiadas de la ciudad desde las alturas de Sierra Morena.

Una solución segura

Según el proyecto, «la pasarela ofrecerá una solución segura y eficiente para el tránsito peatonal, eliminando la proximidad al tráfico rodado de la CO-3314. La estructura se proyecta como una construcción elevada, que se adaptará a las condiciones topográficas del terreno, con el fin de minimizar el impacto en el paisaje natural y evitar interferencias con los vehículos que circulan por la carretera».

Por otro lado, «el diseño de la pasarela contempla el uso de materiales resistentes y duraderos, que garantizarán su integración en el entorno. Asimismo, se incorporarán elementos de seguridad, como barandillas y señalización adecuada. Todo el proyecto se desarrollará conforme a la normativa de accesibilidad vigente, permitiendo su uso por cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas».

Plazos

Aún no es posible determinar plazos aproximados para ver hecha realidad esta actuación, dado que el proyecto, aunque está terminado, aún tiene que ser aprobado por la Diputación provincial con la correspondiente asignación de fondos de los presupuestos de la institución. No obstante, una vez que comiencen las obras (y tras el correspondiente y laborioso proceso de licitación y adjudicación), la constructora encargada de los trabajos tendrá cuatro meses para acabarlos, ya que no revisten mayor complejidad técnica.

Suscríbete para seguir leyendo