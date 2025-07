Miguel Ángel Pareja se compromete a seguir abriendo la justicia a la ciudadanía en su toma de posesión como presidente de la Audiencia

El nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo, ha señalado este miércoles, en la toma de posesión de su nuevo cargo, que quiere seguir abriendo la Justicia a la ciudadanía, en un acto solemne, celebrado en la Ciudad de la Justicia, en el que estuvo arropado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, por su antecesor en el puesto, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, así como por otras muchas autoridades jurídicas y de otros muchos ámbitos.

El que anteriormente fuera juez decano de Córdoba ha destacado, en relación con su nombramiento, que "que vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas por la justicia. Sobre todo intentar acercarla lo máximo posible a los ciudadanos, porque son los verdaderos destinatarios del servicio público y, por otra parte, acercar lo que es la institución judicial a Córdoba y a sus ciudadanos, de tal manera que mantendré una relación fluida con todas las autoridades y estaré siempre dispuesto para colaborar en todo lo que sea necesario en beneficio de la Administración de Justicia".

Sobre la asunción de este cargo, el nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba ha incidido en que "yo tenía ilusión, muchísima ilusión, de ostentar este cargo. El Consejo General del Poder Judicial ha depositado la confianza en mí, estoy contento, alegre y con mucha ilusión por hacer cosas buenas para la justicia".

Proyectos

Antes de su toma de posesión, Miguel Ángel Pareja ha apuntado que "seré exigente con todo lo que sea beneficiar a la justicia y a los ciudadanos" y ha avanzado que uno de los proyectos que se plantea como nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba es seguir potenciando el uso de la mediación judicial. "Me implicaré personalmente en intentar hacer ver a la sociedad que es mejor una mediación y un acuerdo que un buen juicio porque se ahorra mucho tiempo, mucho dinero, se beneficia la justicia y se benefician también ellos", ha subrayado.

Toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Angel Pareja Vallejo. / Manuel Murillo

Sobre la sobrecarga que soportan algunos órganos judiciales, Miguel Ángel Pareja confirmó que existe déficit de recursos y, en esta línea, ha recalcado que "es imposible rebajar las listas de espera con los medios existentes. Si hay un juez para mil pleitos y solamente puede llevar 100, pues ya me dirá usted. O pone más jueces o no se puede bajar la lista de espera.Y cuando digo jueces me refiero a todo lo que ello conlleva, funcionarios y más medios" .

Dentro de su apuesta por acercar la justicia a la ciudadanía, el nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba, ha detallado que pasa por acercar la justicia a los adolescentes, que son los alumnos de Secundaria, en el sentido de promocionar el proyecto Educar en Justicia del Consejo General del Poder Judicial, desplazándose los magistrados por los colegios "para que nos conozcan" y promover, por ejemplo, la creación de un premio para la mejor redacción relacionada con la Administración de Justicia.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, antes de la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Angel Pareja. / Manuel Murillo

Comarcalización de los juzgados de violencia de género

Por otro lado, Miguel Ángel Pareja ha hecho referencia a la decisión del Consejo General del Poder Judicial de unificar en Córdoba los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital cordobesa y, sobre este asunto, ha manifestado que dicha reforma “muy probablemente busca lo mejor para la justicia y las víctimas”, aunque esta decisión no es compartida por sindicatos judiciales, ni por los Colegios de la Abogacía de Córdoba y Lucena.

Al ser preguntado también por la comarcalización de los juzgados de violencia de género, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha añadido que "es un tema más del Ministerio de Justicia. Se va a replantear ese tema", pues "hay que estudiarlo" y, de hecho, "está en estudio una reorganización de las comarcalizaciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer", dadas las "competencias nuevas que van a asumir en todos los delitos digamos sexuales contra la mujer, cuando sea la víctima".

"Pero quizás --ha proseguido-- hay que ver esas comarcalizaciones", en cuanto a "si Lucena es o no conveniente que esté fuera de Córdoba o que esté con Córdoba, o Pozoblanco que esté con Córdoba capital. Es un tema delicado que hay que estudiarlo y que será necesario replantearlo, pero se va a replantear, no solo en Córdoba, lo estamos replanteando en las ocho capitales" andaluzas, "para ver lo que es mejor, para la víctima por un lado, pero también para el propio servicio de la justicia".

