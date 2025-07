El PSOE exige que las marquesinas de Aucorsa estén acondicionadas para las altas temperaturas

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al gobierno local que elabore un protocolo eficaz ante las altas temperaturas para garantizar la salud y la seguridad laboral de los conductores y pasajeros de Aucorsa. La socialista ha denunciado el estado de las marquesinas de las paradas, que no están preparadas para la condición climática de la capital: “Faltan marquesinas en algunas paradas, lo que hace difícil a los viajeros soportar el tiempo de espera con las altas temperaturas, además de que el modelo de marquesinas que hay en Córdoba no está adaptado, ya que el techo es traslucido, no da plena sombra y difícilmente evita el sol por su tamaño y disposición”.

Protocolo para conductores

El PSOE ha sostenido en numerosos consejos de Aucorsa que es urgente revisar el contrato que se tiene con la empresa que lleva el mantenimiento de las marquesinas. “Las altas temperaturas en hasta cuatro meses anuales justifican que Aucorsa se planteé la mejora de las marquesinas”, ha incidido Bernal, que abunda en que el protocolo ante las temperaturas extremas también debe ampliarse a la plantilla. “No se da respuesta a los conductores, que no pueden parar dos minutos, cada 20 minutos de trabajo, para beber agua en un lugar climatizado, tal y como dispone el protocolo. Los conductores están obligados a parar los autobuses en las cabeceras cuando les sobra tiempo en el recorrido, y en ese espacio de tiempo sin climatización, que varía según los recorridos, el autobús puede llegar a temperaturas insanas tanto para el conductor como para los primeros viajeros que comiencen el recorrido. Es necesario cambiar el protocolo”, ha detallado.

Más autobuses

Desde el PSOE también piden campañas de información y concienciación sobre cómo usar el transporte público en olas de calor, para que la población sepa como minimizar los riesgos, así como formación para todo el personal de la empresa. Por ultimo, Isabel Bernal ha recordado el compromiso "incumplido" del gobierno del PP de comprar los autobuses para los que ya se aprobó el presupuesto en pleno. “En el taller hay numerosos vehículos parados por falta de piezas, incluso el otro día ardió un vehículo en las inmediaciones de la sede de Aucorsa, y el PP sigue sin comprar los nuevos autobuses”, ha concluido.