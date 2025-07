El PP vuelve a exigir explicaciones ante el retraso en la ampliación del Museo Arqueológico

La senadora del PP de Córdoba, Cristina Casanueva, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "explicaciones claras y toda la información real" sobre el proyecto de ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba. La senadora ha denunciado "la falta absoluta de sensibilidad y de compromiso del Gobierno de Sánchez con uno de los grandes proyectos culturales pendientes en nuestra ciudad, la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba".

Con esto, Casanueva ha pedido explicaciones ante la falta de cumplimiento del contrato firmado hace ya casi tres años, la "opacidad total" hacia la administración que debe gestionar este museo, la Junta de Andalucía, y ante la negativa a facilitar una copia del proyecto de las obras a los senadores del PP, “un proyecto que se paga con dinero público y que afecta directamente al patrimonio de todos los cordobeses”.

La senadora ha recordado que han pasado 32 meses desde la adjudicación del contrato y “seguimos sin resultados tangibles”. Según los plazos establecidos en este contrato se dio un mes para la redacción del anteproyecto, cinco meses para el proyecto básico tras la aprobación del anterior, y cinco meses más para el proyecto de ejecución, implantación de mobiliario y proyecto de actividad. “En total 11 meses para redactar todo el proyecto, sin embargo, han pasado ya 32 meses y Córdoba sigue esperando”, ha lamentado y se ha preguntado “qué está ocurriendo, dónde están los fondos que se han prometido una y otra vez, por qué otras ciudades avanzan en sus infraestructuras culturales, mientras Córdoba continúa relegada al olvido por parte del Gobierno del PSOE”.

Conservación del patrimonio

Para Cristina Casanueva, esto no es solo una obra, “estamos hablando de una inversión estratégica en cultura, turismo y educación. Córdoba es Patrimonio de la Humanidad y merece que su historia se conserve y se muestre con la dignidad que corresponde. Lo que tenemos hoy es una situación de abandono, que afecta directamente a la conservación del patrimonio, y también a la proyección nacional e internacional de la ciudad”.

La senadora del PP Cristina Casanueva. / CÓRDOBA

Desde el PP han exigido al Ministerio de Cultura y al PSOE que asuman su responsabilidad y den explicaciones con urgencia, ha explicado la senadora. “Que lleven dos años sin presupuestos por su ineficacia no es excusa para los cordobeses, porque sí habido dinero para todo lo que están pidiendo los independentistas, para presuntas mordidas en obras públicas, para fiestas y prostitución. No valen más excusas, ni más promesas vacías, el PSOE de Sánchez tiene dinero para lo que quiere, pero no para lo importante, ni para los cordobeses”.

Consejo de transparencia

Ante esta situación, el PP anuncia que va a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se facilite el proyecto. “No vamos a parar, vamos a seguir defendiendo lo que esta ciudad y esta provincia se merece”, ha concluido.