Luz verde al pago de los accésit de participación y los premios de las Cruces, Balcones y Patios de 2025

La junta de gobierno local ha dado este lunes el visto bueno al pago de los accésit de participación y los premios de los participantes en los concursos de Cruces, Balcones y Patios de 2025. Con la aprobación de estos expedientes, el Ayuntamiento de Córdoba podrá proceder al abono de estas subvenciones que se conceden a los particulares y colectivos por participar en los certámenes del Mayo Festivo, así como a quienes resultan ganadores en las distintas modalidades de los tres concursos municipales.

En concreto, al Concurso Municipal de Rejas y Balcones, que tuvo lugar entre los días del 5 al 18 de mayo, se destinarán 18.000 euros, de los que 3.150 euros serán para premios y 14.850 euros para accésit de participación. Este año Tafures 4 ganó el primer premio, mientras que Cidros 4 y Fernán Pérez de Oliva 7 se llevaron el segundo y tercer puesto, respectivamente

Respecto al Concurso Municipal de Patios 2025, que tuvo lugar también desde el día 5 al 18 de mayo, se destinan 296.300 euros, de los que 44.300 euros irán destinados a premios, y 252.000 euros a accésit de participación. Tinte 9 y Pastora 2 se llevaron el galardón en Arquitectura Antigua y Moderna, respectivamente, y Marroquíes 6, la mención de honor.

Cruces que no recibirán el accésit

Respecto al Concurso de Cruces, el Ayuntamiento de Córdoba destinará 4.240 euros en premios, más los accésit por participar que asciende a 700 euros por colectivo. Sin embargo, no todas las cruces que se montaron este año recibirán el accésit de participación, ya que no obtuvieron un mínimo de 10,00 puntos, como calificación media, de acuerdo con lo establecido en la base 5ª de la convocatoria. Esta norma dice que "sólo recibirán el accésit de participación las 45 mejores calificadas por el jurado y que al menos tengan de media, un mínimo de 10 puntos. De este modo, los colectivos que no recibirán la ayuda por participar serán la Asociación Colega Córdoba, la hermandad de la Pasión, la Casa Regional de Castilla la Mancha, la Asociación Vecinal Paraíso Arenal, la hermandad del Prendimiento, la Asociación Amigos del Gazpacho y Acoping El Carmen.

Las asociaciones La Medina y Cañero Nuevo, y Acpacys ganaron el Concurso de Cruces de este año, mientras que El Buen Suceso, la peña La Ventana y la Asociación Amistad con niños y niñas saharauis obtuvieron el segundo puesto, y el tercero fue para la hermandad de la Oración en el Huerto, El Descendimiento y el Club de Matrimonios La Unión