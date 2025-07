La Guardia Civil redobla la vigilancia en Córdoba y realizará 6.000 controles de alcohol y drogas esta semana

La Guardia Civil de Córdoba realizará esta semana 6.000 controles de alcohol y drogas, el doble que en el mismo periodo del año pasado. Así lo ha anunciado este lunes la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, quien ha explicado que esta actuación se enmarca dentro de la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo objetivo es prevenir el consumo de estas sustancias durante un periodo de alta movilidad, motivado tanto por las vacaciones como por las fiestas que se celebran en distintos puntos de la provincia.

Los controles se llevarán a cabo en diversos puntos estratégicos, tanto en la capital como en el resto de la provincia, como por ejemplo en la glorieta de acceso al polígono de La Torrecilla.

"La única tasa de alcoholemia segura es la 0,0"

López ha subrayado que, además de sancionar, la campaña busca "concienciar a los conductores", especialmente a los más jóvenes. "La única tasa de alcoholemia segura es la 0,0", ha insistido, recordando que en 2023 se registraron 246 muertes en las carreteras españolas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas al volante, lo que supone un 26% del total de fallecidos.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, ha recordado que "cualquier mínima cantidad de alcohol afecta a nuestra percepción y capacidad de reacción al volante". Además, ha advertido que sus efectos también influyen negativamente en el tratamiento y recuperación tras un accidente.

Sánchez ha destacado que esta semana es especialmente delicada debido al elevado número de desplazamientos, "tanto de corta como de larga distancia", hacia zonas rurales, eventos festivos o destinos de playa. Este contexto, ha asegurado, propicia que muchas personas conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

“No estamos aquí para dar pena”

Desde 2007, esta campaña cuenta con la colaboración de la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym). Paco Pedrosa, uno de sus voluntarios y usuario de silla de ruedas desde hace nueve años, ha compartido con dureza su historia personal.

Ana López y Piedad Sánchez hablan con Paco Pedrosa. / CÓRDOBA

Pedrosa perdió la movilidad en las piernas tras ser arrollado por un coche mientras conducía su Vespa clásica por la avenida de Carlos III. El vehículo se saltó dos semáforos en rojo.

Ha afirmado que los miembros de Aspaym, no todos afectados por siniestros viales, "somos la viva imagen de lo que sucede cuando no se respetan las normas de tráfico", y ha recalcado la importancia de este tipo de campañas, que en su opinión "deberían realizarse con mayor frecuencia". "No estamos aquí para dar pena, sino para concienciar, especialmente a los más jóvenes", ha concluido.