Rafael Sánchez, especialista en Oftalmología del hospital Reina Sofía: "La incidencia de cataratas está subiendo a nivel mundial"

Una catarata es la opacidad del cristalino del ojo, que normalmente es transparente. Esta opacidad impide que la luz entre correctamente en el ojo, causando una visión borrosa, nublada o con halos alrededor de las luces. Las cataratas son más frecuentes en personas mayores y pueden afectar a la capacidad de leer, conducir o apreciar expresiones faciales.

Pero, ¿es también posible que niños o personas jóvenes sufran cataratas? El especialista en Oftalmología del hospital universitario Reina Sofía Rafael Sánchez Pedraza señala que «la catarata en menores de 50 años es poco frecuente y, si se detecta en pacientes de inferior edad, se suele deber a la vinculación con otros problemas de salud, como la galactosemia (trastorno metabólico hereditario que puede causar cataratas debido a la acumulación de galactitol en el cristalino del ojo), a la vez que también puede favorecer un mayor riesgo de aparición de cataratas, un traumatismo ocular, la miopía, la diabetes, algunos tipos de glaucoma, la toma de corticoides o alguna infección".

El también coordinador de la Unidad de Glaucoma del Reina Sofía apunta que, por otro lado, existen, aunque son menos frecuentes, las cataratas congénitas, que se dan en una proporción de 1 a 5 casos por 10.000 habitantes y que están presentes desde el nacimiento. Su origen más común es hereditario, aunque otras posibles causas son anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos o infecciones intrauterinas (por ejemplo, herpes, citomegalovirus, toxoplasmosis, entre otras).

Rafael Sánchez Pedraza, especialista en Oftalmología del hospital Reina Sofía, con un paciente. / RAMÓN AZAÑÓN

Sánchez Pedraza precisa que cuando se diagnostica una catarata congénita de una densidad importante, muchas veces va a estar indicada la realización de una cirugía muy precoz al bebé, cuando este tenga apenas unas semanas, porque si no se interviene puede provocar que en el recién nacido no se desarrolle de forma adecuada la visión y sufra problemas permanentes. Este experto destaca que las primeras semanas de vida son muy importantes en el desarrollo de la visión y que, por eso, se suele operar en esos momentos iniciales.

Hospital de referencia

No es muy habitual explorar la posible existencia de cataratas en un niño pequeño, incide este especialista en Oftalmología del hospital Reina Sofía, pero el indicio más significativo de que pueda existir este problema es que se aprecia la pupila blanca. A pesar de su menor incidencia, Rafael Sánchez Pedraza destaca que todos los años se diagnostican algunos casos en niños y jóvenes de cataratas congénitas, de los cuales habrá pacientes que requerirán operación, siendo derivados los casos que se detecten en la sanidad pública al hospital de referencia en esta afección, que es el Reina Sofía.

La cirugía para operar las cataratas congénitas es básicamente la misma que para las de la edad adulta, aunque incluye algunas modificaciones porque los ojos de los recién nacidos suelen presentar más índice de inflamación, precisa Sánchez Pedraza.

Algunos casos de cataratas se dan en personas más jóvenes. Distintas patologías visuales, algunas de ellas de gravedad, pueden desencadenarse a partir de las consecuencias del cambio climático. / quitateloslentes.com

Descubrimiento del problema

Este oftalmólogo expone que, muchas veces, en personas jóvenes el diagnóstico de cataratas es un hallazgo casual. «Alguien que no se ha observado o no se ha explorado, casualmente, se tapa un ojo y se da cuenta de que con ese ojo ve más», explica. Por otro lado, precisa que existen cataratas congénitas poco densas en jóvenes y adultos de menor edad que, por su localización en el cristalino, quitan menos visión y no requieren operación.

Rafael Sánchez Pedraza aprecia que la incidencia de cataratas está aumentando a nivel mundial y que es una de las cirugías más frecuentes en los sistemas públicos de salud a partir de los 50 años por la mayor esperanza de vida y para mejorar la calidad de vida. Con respecto a las cataratas que sufre mayoritariamente la población mayor en general, Rafael Sánchez sostiene que la aparición de nuevas técnicas han permitido que mejoren mucho los resultados y posibles complicaciones.

