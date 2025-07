El PSOE urge al Ayuntamiento a instalar el aire acondicionado del centro cívico la Fuensanta

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha urgido al Gobierno de Bellido a instalar “ya, sin demora” el nuevo sistema de refrigeración del centro cívico de la Fuensanta para reemplazar a los aparatos que llevan años estropeados "abocando al personal y usuarios a sufrir veranos insoportables" con temperaturas en los despachos de hasta 30° a las 9:00 de la mañana.

“Después de años sufriendo esta situación, el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar la licitación de este sistema de refrigeración hasta marzo de este año, con lo que los plazos administrativos se han metido de lleno en el verano”, ha informado Moya, que recuerda que el contrato de suministro del sistema de refrigeración y calefacción para este centro cívico se adjudicó el 25 de junio, pero a día de hoy no se ha formalizado todavía el contrato, requisito imprescindible para que las máquinas se puedan colocar en un plazo de 4 meses”.

La edil ha indicado que los trabajadores y trabajadoras de la Fuensanta y todos los usuarios “no pueden esperar más”, sobre todo en un centro que asume la gestión propia de la Participación Ciudadana, la de Servicios Sociales de todo el distrito Sureste, servicio de Biblioteca y Juventud.

No dispone de la ventilación adecuada, con ventanas que no se pueden abrir y a las que es difícil acceder por su altura, por lo que no se puede siquiera bajar la temperatura de las instalaciones durante la noche; y por el día los ventiladores no son capaces de mitigar el calor”, ha proseguido Moya, que revela que el año pasado se dieron situaciones como mareos, náuseas y algún desvanecimiento debido a las altas temperaturas que se alcanzan en este edificio.

Ayuda europea

El Grupo Socialista propuso la solicitud de una subvención Next Generation para la adecuación climática de todo el edificio del centro cívico, pero el Gobierno de Bellido ha solicitado este tipo de subvención para la adaptación climática del edificio de Capitulares. “Para la Fuensanta han sacado a licitación un contrato de remodelación de espacios por 223.035 euros, o sea, chapa y pintura”, ha alegado Alicia Moya, que recuerda que hace justo dos años se licitó 1.250.000 euros para la rehabilitación energética del edificio de Capitulares.

“La argumentación del Consistorio para pedir ahora más de 3 millones es que el sistema de climatización no se pudo poner porque la empresa quebró. ¿Y ahora necesitan más del doble del presupuesto para hacer la mitad de lo que se licitó en el anterior contrato?”, ha preguntado Moya, que ha reafirmado que las necesidades del centro cívico la Fuensanta son mucho más urgentes y necesitan una remodelación mucho más completa de lo que se ha ofertado.