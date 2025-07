Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 11 de julio de 2025

Festival de la Guitarra

Actuación de Orianthi

Orianthi Panagaris, más conocida como Orianthi, es una guitarrista australiana de referencia en el panorama actual del Blues y del Rock. Ha trabajado con leyendas de la guitarra como Steve Vai, Joe Bonamassa, Carlos Santana,llegando a ser elegida para la gira This Is It de Michael Jackson, que nunca se realizó debido al fallecimiento del cantante. Precio de las entradas desde 11 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 22.30 horas.

Música

Concierto de Jhayco

Tendrá lugar la actuación de Jhayco + DJs invitados dentro de los conciertos programados de el Córdoba Live Festival . Entradas: 44 euros en elcorteingles.es.

CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal. Corredera, 8. 22.00 horas.

Concierto de Jhayco / Córdoba

Festival de la Guitarra

Concierto de Blind Guardian

El Teatro de la Axerquía acoge la actuación de Blind Guardian, banda cuya influencia en el metal es innegable y su trabajo combinando este género con narrativa fantástica sigue inspirando a músicos y fans alrededor del mundo. Precio de las entradas desde 35 a 40 euros.

CÓRDOBA. Teatro La Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 22.30 horas.

Teatro

‘Las sin escote’, de Vidriera Teatro

Comedia protagonizada por una joven cantante, su tía abuela demente y una menopáusica con bajísima autoestima. El cuarto protagonista es un golfo. Sus vidas se cruzan determinando el devenir de las mismas…. Entrada general: 10 euros.

CÓRDOBA. Palacio de Viana . Plaza de don Gome, 2. 22.00 horas.

Cante

Actuación de Marina Heredia

El ciclo Flamenco en la Terraza del CRV recibe hoy a la cantaora Marina Heredia. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Recepción Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Cine

Proyección de ‘Cinco lobitos’

La plaza de Valdeolleros acogerá la proyección gratuita de la película Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, no recomendada para menores de doce años. Amalia, que acaba de ser madre y tras la ausencia temporal de su pareja, decide volver a casa de sus padres en la costa vasca, en busca de orientación.

CÓRDOBA. Plaza de Valdeolleros. 22.00 horas.

Planneo al fresco

Concierto en el Quiosco Joven

La Banda Joven de La Artística nos visita desde Buñol para ofrecer un concierto diferente que no se deben perder.

CÓRDOBA. Quiosco Joven. Paseo de la Victoria. 22.00 horas.

La Banda Joven de La Artística / Córdoba

9ª Noche Lunática

Noche de espectáculos gratuitos en Almodóvar del Río

La velada comenzará, a las 22.00, en la plaza de la Constitución con la puesta en escena del musical infantil Blancanieves, a cargo de la compañía En la Luna Teatro. Posteriormente, a las 23.30, la noche continuará en el patio de armas del Castillo de Almodóvar con Lorkeando, una original propuesta de la cordobesa May López en la que nos invita a adentrarnos en el Universo Lorca a través de una performance multidisciplinar única, y para finalizar, a las 01.30 horas, en la carretera de la Estación (Las Ventas), habrá un show donde el humor será el gran protagonista de la mano del monologuista gaditano Toni Rodríguez.