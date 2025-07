Los sindicatos protestan en Córdoba por la situación de la bolsa del SAS y aseguran que "perjudica a miles de profesionales"

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y Satse se han concentrado este jueves junto al Hospital Provincial de Córdoba por el "incumplimiento continuo que padecen los miles de profesionales que se encuentran inscritos, o quieren estarlo, en la bolsa del SAS", tal y como han denunciado. Las organizaciones entienden que “se trata de un modelo que funcionaba a la perfección hasta que esta administración lo ha dejado caer y llevamos desde 2021 con gravísimos problemas para que se actualice y sea una herramienta fundamental para la contratación de sanitarios”.

Las centrales sindicales señalan que “el acceso a dicha bolsa, la inclusión de los méritos formativos o profesionales, la disponibilidad de centros donde trabajar, las actualizaciones constantes que se necesitan o simplemente el poder retornar de otro servicio de salud al SAS son una tarea complicada para nuestros profesionales porque esta aplicación ha sido abandonada durante unos años y ahora no hay forma de que funcione de manera idónea”.

Por este motivo, los convocantes de la movilización exigen soluciones, además de "un compromiso claro y contundente para que el sistema de contratación sea transparente y procure la igualdad, el mérito y la capacidad de todos y cada uno de los participantes".

El secretario provincial de Satse, Rafael Osuna, ha denunciado el “colapso” en el que se encuentra la bolsa de empleo, “lo que nos condena a los centros sanitarios a no disponer de los efectivos suficientes, tanto sanitarios como no sanitarios, al mismo tiempo que muchos profesionales se tienen que ir de Andalucía para trabajar”. Este dirigente sindical ha remarcado que actualmente hay más de 400 enfermeras cordobesas que trabajan fuera de la comunidad autónoma, además de que “en la última promoción de enfermería, que concluyó hace algunas semanas, tres de cada cuatro han preferido marcharse fuera de Andalucía. “El motivo no es otro que aquí se ofertan contratos más cortos, con peores condiciones y a última hora, frente a otras comunidades autónomas que ofertan contratos más atractivos”, ha indicado Osuna.

Por su parte, el responsable de acción sindical de CCOO en el Reina Sofía, Jesús Vargas, ha señalado que "es una bolsa que se implementó porque iba a tener unas garantías de que se iba a actualizar con un proceso ágil y que iba a estar completamente actualizada y a día de hoy funciona peor que la arcaica”. Por ello, “pedimos que se actualicen los cortes a 2024 y que quiten las notas de corte tan altas que han puesto en algunas categorías porque no están funcionando y están dejando fuera a muchos y muchas profesionales que se ven obligados a irse a otras comunidades por la nefasta política de contratación del SAS, que está degradando la sanidad pública y atacando el derecho a la salud y a una sanidad de calidad de la ciudadanía". Además, el responsable sindical ha abogado por la eliminación de las convocatorias de bolsa específica porque "creemos que no cumplen los criterios y las garantías de igualdad y méritos que tenemos en la bolsa".

Del mismo modo, el portavoz de CSIF Córdoba, Antonio López, ha instado a la Consejería de Salud y Consumo a “ponerse las pilas” para que “actualice la bolsa de una ver por todas”. Según ha afirmado, hay categorías que no se actualizan desde el año 2020 “y nos encontramos ya en 2025”. El representante de CSIF ha indicado que “desde que el SAS puso en marcha la ventanilla electrónica de profesionales (VEC) la situación de la bolsa de empleo ha empeorado, a pesar de que desde la administración aseguraron que se iban a facilitar los procesos de contratación”. Finalmente, López ha denunciado que “hay un problema muy importante con la baremación de los candidatos, puesto que se están sacando unas notas de corte totalmente desorbitadas”. En este sentido, se ha referido a la calificación que se exigió el año pasado en la categoría de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que fue 37, “una cifra a la que no llegaba nadie, por lo que el SAS se vio obligado a bajarla a 28 para poder contratar”.

Asimismo, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha indicado que “estamos con la bolsa de 2021 y se suponía que el cambio a la ventanilla única iba a ser una mejora para todos los profesionales e iba a garantizar que, mensualmente, que los trabajadores iban a poder aportar sus méritos e iba a estar actualizada, pero este proceso se ha desbordado porque actualmente tenemos a más de 300.000 profesionales en esta ventanilla y no hay manera de hacer un baremo para todos estos profesionales”. La secretaria ugetista ha criticado que salieran notas de corte muy altas, algo que ha achacado a “la incapacidad del SAS de baremar a todas estas personas” y ha pedido a la Administración que sea efectiva y que saque un sistema que calibre por méritos a los profesionales para que, inmediatamente, se actualice la bolsa de 2024 de, al menos, médicos, TCAEs y enfermeros y así evitar que se vayan a otras comunidades porque no se les haya contratado aquí en junio”. Finalmente, Heredia ha solicitado a la Consejería de Salud “que cumpla definitivamente sus compromisos, los de la bolsa y también el resto, como el de carrera profesional”.