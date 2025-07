El PP tumba la reivindicación de Villarrubia de crear un ente desconcentrado para avanzar en su autonomía

El Partido Popular ha tumbado la reivindicación de Villarrubia de crear un ente desconcentrado para avanzar en su autonomía, una demanda que llegaba este jueves en forma de moción al Pleno de Córdoba. Los vecinos de esta barriada periférica habían fletado dos autocares para asistir al debate, después de que el pasado 15 de mayo, registraran en el Ayuntamiento de Córdoba 2.500 firmas, el 65% del censo, pidiendo la desconcentración de las gestiones municipales porque legalmente ya no es posible la constitución de nuevas Entidad Local Autónoma (ELA).

La proposición a debate la traía hoy al salón de plenos el PSOE, partido que ha apoyado desde el principio el anhelo vecinal junto a Hacemos Córdoba y Vox, que también estaban dispuestos a votar a favor de la circunscripción territorial desconcentrada de Villarrubia. Sin embargo, para que saliera adelante su texto necesitaban al menos la abstención de la mayoría, los 15 votos del PP, algo que no se ha producido. Los votos en contra de los populares han generado las críticas de los vecinos que han abandonado entre gritos y un enfado evidente el salón de plenos: "Nos veremos en los juzgados". El PP no ha llegado a registrar una enmienda a esta moción, solo ha defendido una transaccional in vocce, por lo que tampoco ha salido adelante su plan para crear una comisión para el estudio de la demanda vecinal. De este modo, los vecinos de Villarrubia se van con las manos vacías.

Qué dicen los vecinos

El portavoz de la plataforma de Villarrubia por su entidad local autónoma, Juan Manuel León, ha intervenido en el pleno para recordar las aspiraciones básicas de los vecinos y rechazar la actual ordenación de un distrito que une realidades tan dispares como las de Santa María de Trassierra, El Higuerón y la propia Villarrubia (distrito periferia oeste), que no dispone --según los vecinos-- ni de dotación presupuestaria ni de recursos suficientes para hacer frente al listado de debes que ha contraído el Ayuntamiento con la barriada. "Villarrubia no es un barrio más de Córdoba", ha asegurado el portavoz.

Los vecinos reclaman que se respete el informe del secretario general del Pleno que negaba la posibilidad de crear la ELA de Villarrubia pero se abría a la desconcentración. «Cabría legalmente y conforme a la normativa vigente» crear una entidad territorial inferior al municipio desconcentrada sin personalidad jurídica propia, decía el informe. El portavoz vecinal ha sostenido que no piden algo imposible sino una circunscripción territorial desconcertada reconocida por la ley, algo que "no rompe la unidad del municipio, pero acerca la gestión a los vecinos, y además es viable", ha sostenido. "Más allá de la ley y de los números hay una comunidad dispuesta asumir responsabilidades no solo a reclamar derechos", ha añadido. En última instancia, Juan Manuel León ha pedido al equipo de gobierno que en cualquier caso contesten "al expediente iniciado el día 15 de mayo" cuando entregaron las firmas que avalan su demanda.

Los vecinos de Villarrrubia han pedido mayor autonomía hoy en el Pleno de Córdoba. / Victor Castro Fernández / COR

Qué han dicho los portavoces

Los portavoces de la oposición han animado al equipo de gobierno a escuchar la demanda de los vecinos de Villarrubia "sin miedo". El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde aprovechar la oportunidad que a su juicio le brindan estos vecinos para superar "la crisis de gobernanza" que hay detrás de esta reclamación histórica. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, también ha respaldado la iniciativa vecinal al entender que es "razonable y fruto del abandono", y ha sido muy dura con Bellido: "Han demostrado que Villarrubia les importa cero; son el perro del hortelano, concédanles a los vecinos al menos el beneficio de la duda", ha dicho. Juan Hidalgo, de Hacemos Córdoba, considera "incomprensible" que no se apruebe la descentralización jurídica de esta barriada pese a ser legal. "Ven un fastidio y un castigo la cogobernanza, siendo medidas buenas para el acercamiento de los problemas a la ciudadanía", ha sostenido Hidalgo. "No tengan miedo, no se sigan bunkerizando: ábranse a la ciudadanía", ha espetado al PP.

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Participación Ciudadana, ha reconocido que la causa de Villarrubia tiene su base y ha reiterado las razones legales que impiden la creación de nuevas ELA o entidades vecinales autónomas, a las que "de manera pedagógica" ha asemejado a "las peras" frente a "las manzanas", que serían los entes desconcentrados. El edil del PP ha explicado que esa segunda opción es la que está implantada en Córdoba desde 2006 y que lo que pide Villarrubia es ser un distrito único, algo que Ruiz Madruga recuerda que rechaza el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Protestas en el salón de plenos. / Victor Castro Fernández / COR

En el turno de las réplicas, también ha habido sitio para que el PSOE le eche en cara al PP que en 1993 votara a favor de la ELA de Villarrubia ("El PP votó a favor de que Villarrubia fuera una pera y ahora están pidiendo mucho menos: piden una manzana", ha resumido Hurtado aprovechando el símil de Madruga), y que Vox le echara en cara al PSOE que fuera Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, quien "se comiera la pera" y negara la ELA a Villarrubia. En el cierre, Hurtado ha cargado contra Vox al recordar su postura contraria a las ELA.: "Mienten y sois unos hipócritas", le ha espetado a Badanelli.

La transaccional que no fue

La enmienda transaccional que proponía el PP pasaba por constituir una comisión para analizar la realidad jurídica, administrativa, económica y organizativa sobre la desconcentración de la gestión municipal contemplada en la normativa vigente, y analizar la actual delimitación, composición y funcionamiento de los distritos existentes, y su regulación en el Reglamento Municipal de Juntas Municipales de Distrito.

La comisión técnica estaría presidida por el delegado de Participación Ciudadana, actualmente Miguel Ruiz Madruga, e integrada por representación del Consejo del Movimiento Ciudadano, funcionarios municipales de las áreas jurídica, hacienda, participación ciudadana y recursos humanos, y representación de cada uno de los grupos políticos.

La comisión se constituiría en el próximo pleno ordinario del mes de septiembre y tendrá el plazo de un año para la elaboración de un dictamen con sus conclusiones, dándose inmediata cuenta al Pleno para la adopción de las actuaciones a seguir.