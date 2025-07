Paula Badanelli sobre el sondeo del PP: "De ese palo hace encuestas también mi niña"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelliha despreciado los resultados de la encuesta realizada por el Partido Popular que vuelve a dar la mayoría absoluta a la formación del alcalde, José María Bellido. El sondeo, realizado a partir de 600 entrevistas, proyecta que el PP de Córdoba obtendría 16 concejales, uno más que en las elecciones de hace dos años y que en la última encuesta del partido, realizada en enero de 2025. "Tuve la suerte de que me llamaran", ha confesado este jueves la edil de Vox àra explicar que fue una de las encuestadas. Además, Badanelli ha despreciado los resultados de este sondeo "de parte" y que detecta un incremento de voto para el PSOE en detrimento de los apoyos de Vox. "Eso solo puede producir risa, no solo no es verdad es que es imposible", ha dicho la edil.

Badanelli ha lamentado "el sesgo" de la encuesta realizada por el PP y la imposibilidad de dar respuestas intermedias. "Todo o es muy bueno o es muy malo no ser puede decir que es normal",, asegura. Además, también ha lamentado que se pregunte por la gestión de "toda la oposición" sin discriminar el trabajo por grupos municipales y que solo se pueda uno definir como un votante de centro derecha o de derecha radica: "Y la derecha normal, ¿no existe?", ha preguntado para añadir: "De ese palo hace encuestas también mi niña".

Azote infinito

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, también ha sido muy crítico con la encuesta realizada por el PP y ha arremetido contra el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que fue el responsable de comunicar sus resultados. "Torrico parte del titular y luego viste el santo". En todo caso y en contra diametralmente que la lectura que han hecho los popualres, para el edil socialista las respuestas demuestran taxativamente que "el PP ha perdido la mayoría absoluta en esta ciudad". Hurtado ha ido mucho más lejos al considerar que si pierden votos ha sido por "su incompetencia, falta de capacidad de gestión y de liderazgo". Por otro lado, ha puesto en duda que al alcalde, José María Bellido, lo conozca un 95% de los sondeados porque, según sostiene, en la calle nadie sabria decir quén es: "Pregunten a ver quién lo conoce, no lo conocen ni la mitad de los cordobeses", asegura. Hurtado ha concluido diciendo que, por más que le pese al PP, va a seguir siendo "su azote hasta el final, hasta el útimo día".

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, por su parte, ha dicho que desde su grupo no valoran encuestas y "menos sondeo de partes" .

Defensa del PP

Miguel Ángel Torrico asegura que sus encuestas se hacen con elmismo rigor "de siempre" y que suelen ser bastabte acertadas y coincidentes con los resultados electorales en Córdoba. "No hacemos trampas al solitario, no tendría sentido si la realidad fuera otra", ha dicho el edil del PP para remarcar que se hizo "antes de los casos de corrupción y machismo del PSOE y que ahora serían peor".