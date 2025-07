Hurtado llama "payasa" a la delegada de Igualdad en mitad de una moción contra "comportamientos machistas"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha llamado "payasa" a la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, en el transcurso del debate sobre una de las mociones que se veían este jueves en el Pleno de Córdoba. Precisamente la moción era una propuesta del Partido Popular para condenar los comportamientos machistas y degradantes revelados en el llamado caso Koldo y exigir coherencia a quienes presumen de feminismo en la vida política.

El edil socialista se ha dirigido en esos términos a la delegada del PP mientras esta defendía la postura de su grupo municipal, lo que ha llevado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que además ostenta la presidencia del Pleno a llamarle la atención y parar la sesión. "Señora Aguilar, espere un momento; lo he escuchado perfectamente, señor Hurtado", le ha advertido el primer edil. El portavoz del PSOE, lejos de retractarse, ha mantenido una postura desafiante y se ha negado a retirar el insulto hacia Marián Aguilar argumentando que él mismo ha recibido numerosas críticas en el salón de plenos. "A mí me han llamado aquí de todo, (me han dicho) que tengo alzhéimer, me han llamado fartusco, que yo llame, ante tantas barbaridades, payasa, no lo quito", ha asegurado contundente Hurtado.

Dicho esto, el alcalde ha pedido que conste en el acta de la sesión plenaria el descalificativo haciendo hincapié en que se había producido "en una moción en la que hablamos precisamente de machismo".