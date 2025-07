Convocado el premio de Fundación Caja Rural del Sur-UCO al mejor expediente académico

La Fundación Caja Rural del Sur y la Universidad de Córdoba han lanzado la convocatoria de la VIII edición del premio al mejor expediente académico de Grado de la UCO para alumnos que hayan cursado su Grado en la Universidad cordobesa el curso 2024/25. El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de octubre de este año 2025.

El premio tiene por objeto reconocer al mejor y más completo expediente académico. Se valorarán, entre otros méritos: Nota media del expediente según percentiles para cada titulación establecidos por La Universidad. Se tendrán en cuenta expedientes con nota media de 7 o superior; periodos de prácticas externas extracurriculares que no han sido reconocidas como Practicum, asignaturas optativas o TFG, en función de la duración de las mismas y siempre que se presente debidamente acreditada su realización por la Universidad de Córdoba. Se podrán contabilizar varios periodos de prácticas distintos siempre que no sean en la misma empresa(B); estancias en el extranjero realizadas dentro del programa ERASMUS+ o programas propios de la Universidad de Córdoba; acreditación oficial de Lengua extranjera, según los certificados admitidos por el Sistema Universitario Andaluz desde el nivel B2. Y becas competitivas (como Praems, de colaboración, etc.)

La inscripción de propuesta de expediente deberá ser presentada por los mismos aspirantes a título individual y se realizará a través de la solicitud disponible en www.fundacioncajaruraldelsur.com adjuntando certificación oficial de los méritos a evaluar de los apartados B, D y E del punto 2 de la convocatoria y copia del DNI. La candidatura no se aceptará si no se presenta, dentro del plazo de inscripción, la documentación requerida (como mínimo, la ficha firmada y una copia del DNI). Asimismo, solo se baremarán los certificados oficiales presentados dentro de dicho plazo.

Solicitudes

Las solicitudes se podrán remitir por medio de correo electrónico a mariadolores_moreno@crsur.es o por correo ordinario, con referencia en el exterior al "Premio Fundación Caja Rural del Sur al Mejor Expediente Académico por Centros, a la siguiente dirección: Fundación Caja Rural del Sur, avenida Ronda de Los Tejares n.º 36 local Caja Rural del Sur, 14008 Córdoba. Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 23:59 h, si es por correo electrónico, o 14:15 h, si se realiza físicamente, del 10 de octubre de 2025.

EL Premio estará dotado económicamente con 1.500 euros para cada uno de los premiados, a excepción del correspondiente al mejor de ellos que será premiado con el XV Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Los Alumnos de Grado, dotado con 4.000 euros.

La documentación relativa a estos premios puede consultarse en la página web www.fundacioncajaruraldelsur.com