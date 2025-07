Juana Martín, Premio Nacional de Moda 2025: "Cuando se trabaja con pasión las espinitas salen"

"Feliz", "orgullosa" y "muy agradecida", así se siente la diseñadora cordobesa Juana Martín tras recibir el Premio Nacional de Diseño de Moda 2025 este martes, el mismo día que presenta su nueva colección de Alta Costura en París.

"Juana Martín no soy yo sola; Juana Martín es un equipo de 25 personas", ha dicho la diseñadora que se ha mostrado "muy agradecida por este galardón", ha contado este martes a Efe por teléfono mientras ultima los preparativos de su nueva colección en la capital francesa, su octava.

Esta cordobesa, nacida en 1974, hizo historia en la moda española desde que comenzó en 1999; desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Ha sido la primera mujer andaluza y primera mujer gitana en desfilar en las Fashion Week Madrid, donde participó desde 2005 hasta 2018.

En la pasarela madrileña, sus creaciones fueron muy aplaudidas y también criticadas, una espinita que se quitó cuando fue seleccionada para presentar sus diseños de inspiración flamenca, vanguardista y con técnicas artesanales en el calendario oficial de la Alta Costura de París.

"Al final, cuando se trabaja con pasión y tesón las espinitas se quitan", ha añadido la creadora horas antes de que muestre sus últimos diseños en la Alta Costura de París, donde volverá a estar presente la cultura y el folclore de Andalucía, su tierra.

En un desfile en París

La diseñadora presenta su nueva colección Otoño/Invierno de 2025/2026 en la misma jornada que Chanel, Stéphane Rolland o Armani Prive su colección.

"'Ministro, me pillas preparando todo; estoy desfilando en París' le he dicho a Ernest Urtasun cuando me ha comunicado el galardón", ha contado.

Ejemplo de adaptación, crecimiento personal y resiliencia, Juana Martín ha demostrado ser una de las diseñadoras más versátiles de la moda española, ganándose el reconocimiento internacional a través de sus característicos diseños de esencia flamenca y técnicas artesanales.

Volantes por doquier, bordados, lunares, brocados, grandes volúmenes y los encajes forman parte de la identidad de sus diseños.

La marca cordobesa hace dos colecciones anuales de Alta Costura en París, una colección flamenca en España, dos colecciones de prêt-à-porter y una nupcial, todo un universo creativo que ha seducido a celebridades como Sharon Stone.

Sus piezas son atemporales y están ideas y confeccionadas para trascender en el tiempo. Entre sus proyectos más inmediatos, cuenta Juana Martín, están la inauguración de un punto de venta en Miami el próximo mes de diciembre y preparar una exposición en el Metropolitan Museum de Nueva York para noviembre de 2026.