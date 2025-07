La HOAC sobre el incendio de un poblado chabolista en Córdoba: "Pone al descubierto una realidad profundamente injusta"

El incendio del pasado 1 de julio junto a un asentamiento chabolista en Córdoba "ha vuelto a poner al descubierto una realidad profundamente injusta: la de decenas de familias que, en pleno siglo XXI, se ven obligadas a vivir en condiciones de extrema precariedad, entre materiales desechables e inflamables, sin agua corriente, sin electricidad, sin saneamiento, sin calles asfaltadas, rodeadas de rastrojos secos y ratas, a la vista de todos… y al olvido de muchos". Así lo expresa en un comunicado la Hermandad Obrera de Acción Católica(HOAC) de Córdoba.

Desde la HOAC, señalan, "queremos expresar nuestra solidaridad profunda y fraterna con las familias afectadas por este desastre, y unirnos a su dolor, su indignación y sus justas reivindicaciones. Nos duelen sus pérdidas materiales, pero aún más el abandono institucional que las provoca y perpetua".

El incendio se declaró en el cruce entre la N-4A y la ronda Este, en las inmediaciones del centro comercial Zahira, y tuvo su origen en un coche que salió ardiendo en la carretera.

Para la HOAC, "este incendio no ha sido una fatalidad imprevisible. Es la consecuencia directa de una situación de vulnerabilidad estructural que arrastran desde hace años. La pobreza y la exclusión no son fenómenos naturales, sino el fruto de desigualdades sociales y económicas que impiden el acceso a condiciones de vida dignas y seguras. La vulnerabilidad de los pobres no depende solo de un fuego o una tormenta, sino del olvido sistemático de quienes deberían velar por su bienestar y derechos".

Desde la organización cristiana, "no es tolerable que haya ciudadanos de primera y comunidades de tercera. No es aceptable que personas concretas, familias enteras, muchas de ellas de etnia romaní, sigan siendo tratadas como si no existieran, como si no fueran dignas de una vivienda decente. Esto es una grave injusticia, y como creyentes y militantes cristianos del mundo obrero, no podemos callar ante ella".

Por eso, la HOAC de Córdoba, se solidariza y compromete "públicamente" con las familias afectadas por este incendio y con todas las personas que viven en condiciones similares. Además, señalan que harán llegar sus demandas a las autoridades locales, "exigiendo que no miren para otro lado y que actúen con responsabilidad y justicia".

La HOAC también señala que trabajarán "por sensibilizar a la sociedad cordobesa, para que nadie permanezca indiferente ante esta realidad.

• Y nos implicaremos personal y comunitariamente en el acompañamiento de estas familias, en diálogo permanente con la asociación que las representa".

"Como decía el Papa Francisco -señala la HOAC en su comunicado-, la solidaridad es una palabra que no cae bien en el mundo actual; más bien, se la mira con desconfianza. Pero es una palabra que expresa mucho más que actos esporádicos de generosidad: es pensar y actuar en términos de comunidad".

Desde la HOAC de Córdoba, concluyen su comunicado, "nos comprometemos a actuar en términos de comunidad y justicia, junto a quienes hoy lo han perdido casi todo, para que nadie más vuelva a quedar fuera".