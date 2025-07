Estas son las infracciones y las multas más habituales de los patinetes en Córdoba

La Policía Local, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha una campaña por el incremento de las infracciones y los accidentes en los que se han visto involucrados patinetes en Córdoba durante los dos últimos meses. Para ello, los agentes recuerdan que antes de circular en vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, se debe recordar que no se debe ir a más de 25 kilómetros por hora, que no se debe circular por vías interurbanas ni por zonas peatonales o aceras, tampoco se debe hacer con auriculares, ni con más de una persona y, evidentemente, sin haber consumido alcohol o drogas. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y el uso obligatorio del casco está pendiente de reglamentación por lo que de momento no se exigen en Córdoba.

Estas son las infracciones más comunes:

Circular con un vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa

Asimismo, los agentes recuerdan cuáles son las infracciones y multas más habituales de los conductores de patinetes eléctricos o similares en Córdoba empezando por circular con un vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa: sin marcaje VMP o placa (posterior al 22/01/24), o que no cumple con el resto de características técnicas para su puesta en circulación (sillín,. velocidad, potencia, batería, dimensiones, etc.). Asimismo, se denunciarán aquellos VMP que, aun cumpliendo las características técnicas originariamente, hayan sufrido una modificación o alteración en las mismas. Estas infracciones conllevan la inmovilización y el depósito del vehículos y multas de hasta 500 euros.

Comportarse indebidamente en la circulación

Hasta 80 euros de multa.

Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño propio o ajeno

Se incluye aquí conducir de noche o con poca visibilidad sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, lo que puede ser sancionado con hasta 200 euros.

Campaña informativa de Policía Local y la DGT para los patinetes. / CÓRDOBA

Conducir de forma temeraria o conducir de forma negligente

Puede acarrear multas de entre 200 y hasta 500 euros .

Ir más de uno

Transportar en el vehículo un número de personas superior al de plazas autorizadas sin superar el 50% más, excluido el conductor se puede sancionar con hasta 80 euros.

Conducir con cascos, auriculares o móvil

Conducir con aparatos receptores conectados o reproductores de sonido. Multas de 200 euros.

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil u otro sistema comunicación. Multas de 200 euros.

Alcohol

Conducir un vehículo que no precisa licencia-permiso con tasa de alcohol mayor a 0,25 hasta 0,50 mg/I aire espirado. se sancionará con 500 euros. No someterse a las pruebas de detección de alcohol el conductor de un vehículo, estando obligado a ello podrá ser sancionado con 1.000 euros.

En el caso de que sea un menor el que conduce con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,0 mg/I. puede acarrear multas de 500 euros, y circular con vehículo reseñado con presencia de drogas en el organismo con multas de 1.000 euros.

Otras infracciones

No respetar las órdenes de los agentes que regulan la circulación o no respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo. Ambas tendrán multas de 200 euros. No obedecer una señal de entrada prohibida a toda clase de vehículos (80 euros).

Circular con una bicicleta o vehículo de movilidad personal por vía peatonal sin cumplir las normas hasta 80 euros.

Suscríbete para seguir leyendo