«Ante los riesgos climáticos hay que cambiar la manera de construir ciudades»

-¿Por qué es importante medir el confort térmico en los barrios?

-Lo que queríamos mostrar con el taller Qué calor hace en mi barrio era cómo son nuestros barrios en relación al confort térmico. Las personas que vivimos en Córdoba sabemos mucho del confort térmico, o más bien del no-confort térmico. Sabemos que tenemos que cerrar las persianas, que hay que evitar las horas centrales, pero queríamos ponerle números a este conocimiento. Todas sabemos que estamos más a gusto en el parque que en el asfalto, pero queríamos saber por qué y cuáles eran las variables que podíamos medir, porque todo el mundo sabe que el confort térmico depende de la temperatura del aire, pero también depende de otras variables como puede ser la humedad relativa, la velocidad del viento, o la temperatura radiante, ese calor que emiten diferentes superficies. El asfalto, por ejemplo, absorbe mucha energía del sol y luego la emite, y las plantas, sin embargo, lo que hacen es reflejar esa energía solar, por eso la energía que llega de las plantas y el calor es mucho menor. Llegamos a medir en el taller temperaturas de hasta 30 grados de diferencia entre asfalto al sol y césped a la sombra. Llevamos termómetros, cámaras térmicas que normalmente usamos en campo, pero sobre todo en montaña, a la ciudad, y lo que tomamos con la cámara térmica eran ríos de lava.

-Teniendo todo este conocimiento, ¿Qué hace falta para hacer más verdes nuestras ciudades?

-A mí me parece que muchas veces es difícil unir las políticas más municipales con los conocimientos, que son conocimientos actuales, pero también ancestrales. Muchas de las acciones que se toman son individuales y en lugar de construir refugios climáticos, como pueden ser parques o zonas arboladas, que son para todos, que son para la comunidad, la ciudad se deja al individuo, y la pobreza energética en nuestro país tiene que ver con la posibilidad económica porque no todo el mundo tiene el dinero para alcanzar ese confort térmico. Cada vez nos vamos a enfrentar a fenómenos más extremos de sequía y de escasez hídrica, que no es lo mismo, entonces vamos a tener que cambiar la manera que tenemos de construir ciudades, la manera que tenemos de protegernos frente a riesgos climáticos, porque las personas más vulnerables son las que más van a sufrir esos extremos, esas que no pueden pagar el aire acondicionado o la calefacción. Sí hay políticas, por ejemplo, para aliviar la pobreza energética, pero a veces es difícil trasladar el conocimiento a esas políticas públicas.

-¿Tenemos que volver a como se construía antes? Calles más estrechas, sin áticos...

-Volver para atrás no tiene sentido porque nunca se puede, pero sí que tenemos que empezar a replantearnos la manera que tenemos de construir. Por ejemplo, los eventos extremos de precipitaciones pueden ser más habituales, entonces tenemos que plantearnos, como ya se está haciendo aquí en Córdoba, construir un tanque de tormentas. O que las ciudades están construidas con materiales muy permeables que no permiten que el agua pase a zonas más bajas y a los acuíferos, eso lo vamos a tener que cambiar porque el suelo no puede absorber tanta agua, y entonces vemos esos ríos en las calles, que arrastran toda la contaminación y la llevan al río. Creo que tenemos que adaptarnos a una realidad y hay que hacerlo de muchas maneras diferentes y a todos los niveles.

“A nivel individuo aprendemos a lidiar con el calor con las cosas que hacíamos antes”

-¿También a título individual?

-A la hora de comprarnos casas igual compensa más que no sea un ático, cada vez tenemos que pensar más en poner placas solares, aunque en el casco antiguo de Córdoba a nivel legal es difícil y hay asociaciones de vecinos peleando para que se puedan poner placas solares porque no tiene sentido que aquí no podamos tener eso. Creo que muchas lecciones ya las hemos aprendido, pero cambiar viejos hábitos es complicado. Todo esto a nivel individual, pero lo más importante es que se tienen que empezar a hacer cosas a todos los niveles, barrio, municipalidad y a nivel Estado, y eso no me parece fácil.

Cristina Contreras, de Ecologistas en Acción, junto a Ana Andreu, investigadora de la UCO. / Víctor Castro

-¿Deberíamos seguir hablando sobre la sequía a pesar de las lluvias de marzo?

-Las estaciones de sequía no se gestionan en situación de sequía, tienen que empezar a gestionarse desde antes. Nosotros vivimos en un clima mediterráneo en el que tenemos periodos donde no llueve. Es verdad que en España hay ríos muy gestionados, muy regulados, hay muchos embalses porque es la manera de poder lidiar con las estaciones donde no hay agua, pero siempre tenemos que gestionarnos mirando el largo plazo. Cada vez tenemos más herramientas que nos permiten modelar qué es lo que puede pasar, tomar decisiones basadas en la ciencia, en información. No podemos obviar que la realidad de nuestro clima es variable y con el cambio climático probablemente los patrones serán incluso más variables. Yo creo que los humanos somos muy cortoplacistas y parece que nos olvidamos de eso, en invierno ya no nos acordamos del calor del verano y cuando llueve ya no hablamos de sequía. En nuestro clima hay que gestionar la escasez incluso cuando no hay porque los recursos no son instantáneos y al final tienes que contar siempre con el largo plazo.

-En tus investigaciones hablas del estado de salud de los ecosistemas ¿Cuál es el de Córdoba?

-Yo hablo sobre todo del estado de salud relacionado con cuánta agua tenemos, si tienes suficiente agua para no estresarte. A las plantas les pasa como nosotros, cuando no tenemos suficiente agua nos estresamos, entran en estrés hídrico y entonces podemos hablar de mal estado de salud de nuestros ecosistemas, pero pasa como con todo, depende de cómo lo gestiones. Los ecosistemas son muy complejos. Nosotros en Hidrología estudiamos la relación entre el agua y esos ecosistemas, las interacciones que hay en la relación a cómo gestionemos por ejemplo las dehesas, a nivel local también, porque puedes equilibrar o desequilibrar el ecosistema. Podemos tener acciones que ayuden a que el sistema esté en equilibrio o acciones que no. Si nos pasamos con la capacidad de carga ganadera, la dehesa probablemente no esté bien gestionada, se desequilibre y empiecen los problemas. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que cuidar. Al final las cosas están entrelazadas, las relaciones entre cada aspecto del sistema son muy complejas y muchas aún no las entendemos. Cuando desequilibramos una cosa se nos desequilibran otras.

“Tenemos que presionar porque necesitamos soluciones comunitarias”

-¿Qué podemos esperar del cambio climático en Córdoba?

-Los pronósticos, a nivel del Mediterráneo, muestran que los eventos extremos cada vez van a ser más frecuentes. Dar datos a nivel local es más difícil, pero en principio sí que parece que nuestras zonas se van a enfrentar a periodos de sequía más largos y a unos patrones climáticos más variados. A nivel individuo aprendemos a lidiar con el calor con las cosas que hacíamos antes, como no abrir las ventanas y no salir a las 4 de la tarde, aunque el individuo tiene un rango de acción determinado. Lo que sí podemos hacer es presionar, porque necesitamos soluciones comunitarias, con espacios donde sobre todo los más vulnerables puedan estar saludables.

