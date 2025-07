Mª José Solórzano, pediatra del hospital San Juan de Dios de Córdoba: "La rápida deshidratación de un niño por estar un minuto dentro de un coche al sol puede tener consecuencias fatales"

Bebés y niños de corta edad, personas mayores, pacientes crónicos e inmunodeprimidos, mujeres embarazadas y profesionales que trabajan expuestos al sol forman parte del colectivo más vulnerable frente a las altas temperaturas.

La especialista en Pediatría del hospital San Juan de Dios de Córdoba, María José Solórzano, señala que entre el 15% y el 25% de las atenciones de estos días de calor en urgencias de Pediatría de este centro hospitalario están relacionados con problemas de salud o patologías que se ven agravadas o influenciadas por la canícula, sobre todo en los días de ola de calor.

María José Solórzano expone que, en concreto, se consulta mucho más en esta época estival por cuadros de deshidratación, agotamiento térmico, afecciones digestivas y cutáneas o por complicación de patologías respiratorias previas. No es frecuente que estas complicaciones lleguen a golpe de calor en estas edades y suelen ser más leves, pero en caso de más graveda, pues se indicará observación hospitalaria o ingreso, remarca.

Solórzano detalla que la deshidratación, mareos o caídas por calor se dan más en menores de 5 años y que otros problemas que se atienden más durante el estío son vómitos y diarreas por problemas digestivos o toxiinfecciones alimentarias, luxaciones y traumatismos secundarios por caídas y las exacerbaciones respiratorias por la contaminación o alergia.

La pediatra María José Solórzano, del hospital San Juan de Dios de Córdoba, con un paciente. / MANUEL MURILLO

Esta pediatra recuerda que la población infantil es más vulnerable a los efectos de la subida del mercurio porque su sistema de termorregulación no está tan desarrollado por su edad y porque no expresan de una forma específica cómo se encuentran. Para evitar complicaciones de salud por el calor, esta pediatra subraya que lo principal es que los menores tomen agua y otros líquidos saludables de forma frecuente, incluso cuando no tengan sed, que usen gorras y ropa ligera y transpirable, que no se expongan directamente al sol, entre las 12.00 y las 18.00 horas, y que usen protección solar.

Especial vigilancia hay que realizar sobre los lactantes y bebés de corta edad, redunda esta doctora. «Hay que comprobar, en días de más calor, que orinan con frecuencia, que no estén irritables, demasiado dormidos o somnolientos, que no tengan fiebre sin causa aparente o la fontanela hundida. Cuando las temperaturas están más altas hay que dar el pecho o biberón con más frecuencia y también agua», añade.

En días de ola de calor hay que vigilar especialmente a bebés y niños de corta edad. / CÓRDOBA

En cuanto a si es negativo que los bebés estén expuestos al aire acondicionado mucho tiempo, esta especialista en Pediatría de San Juan de Dios recalca que habitualmente será más favorable que el ambiente cerrado esté algo más fresco a que un menor permanezca mucho tiempo en un espacio interior a más alta temperatura.

Por otro lado, María José Solórzano llama la atención sobre una práctica que no debe llevarse a cabo bajo ningún concepto cuando el termómetro se encuentra disparado y es dejar un niño en el interior de un coche parado y expuesto al sol ni por un minuto, aunque tenga las ventanillas abiertas, porque «la deshidratación que puede sufrir puede ser rápida y con fatales consecuencias», ya que si la temperatura en el exterior puede ser muy elevada, la que se acumula en el interior de un automóvil bajo el sol es mucha mayor aún.

Suscríbete para seguir leyendo