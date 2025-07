Hacemos Córdoba denuncia el "abandono" municipal de Aucorsa y reclama un plan de renovación de la flota

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado públicamente el "abandono que sufre la empresa municipal de transportes Aucorsa por parte del gobierno de José María Bellido", después de que este fin de semana haya ardido uno de los vehículos auxiliares de la compañía. Este grave incidente, afirman desde el grupo, “pone en evidencia la situación de deterioro en la que se encuentra la flota de Aucorsa y la falta de voluntad del equipo de gobierno para invertir en un transporte público digno y seguro para la ciudadanía”.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan, en una nota de prensa, que en el último consejo de administración ya solicitaron de forma clara y específica la renovación eléctrica de la flota auxiliar, una renovación que está “aún más retrasada que la de los propios autobuses”.

Flota envejecida

“El 90% de los vehículos auxiliares de Aucorsa funcionan con combustibles fósiles, están envejecidos y acumulan miles y miles de kilómetros. Lo ocurrido este fin de semana no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de dejadez”, han señalado.

Además, han exigido la puesta en marcha de un plan anual de renovación de flota que garantice que la ciudadanía cuente con un servicio público acorde a las necesidades reales de la ciudad. “Actualmente, Aucorsa está funcionando con autobuses que superan los 20 años de antigüedad y que en muchos casos han recorrido más de un millón de kilómetros.

¿Cómo puede este gobierno hablar de movilidad sostenible si no invierte en su propia empresa pública de transporte?”, han denunciado.

Desde el grupo municipal también reclaman que se acelere el trámite para incorporar los 15 autobuses licitados que deberían haber estado en funcionamiento desde el año pasado y que, según las previsiones, llegarán en octubre. “Cada mes que pasa sin esos autobuses nuevos en la calle es una oportunidad perdida para mejorar la movilidad de nuestra ciudad”, han añadido.

Aceleración de inversiones

Asimismo, han exigido la renovación completa de la flota auxiliar, así como la aceleración de las inversiones necesarias para renovar el conjunto de vehículos de Aucorsa, ya sea mediante transferencias del Ayuntamiento, fondos europeos o subvenciones estatales.

Desde Hacemos Córdoba han querido también recordar que no es la primera vez que vehículos de Aucorsa acaban ardiendo bajo gobiernos del Partido Popular: “Ya ocurrió durante el anterior mandato del PP al frente del Ayuntamiento. Es algo sintomático, no casual. Siempre que esta derecha asume tareas de gobierno, quienes sufren las consecuencias son los servicios públicos. Aucorsa, sus trabajadores y sus usuarios no merecen esta dejadez cíclica y previsible”.

Para el grupo municipal, es evidente que “no hay movilidad sostenible sin transporte público digno” y piden al equipo de gobierno que “deje de mirar para otro lado y apueste de una vez por todas por Aucorsa, por su plantilla y por los vecinos y vecinas que la utilizan cada día”.