La ola no surfeable más grande del mundo

Dice la inteligencia artificial que la ola más grande del mundo, en términos de olas surfeables, se encuentra en la ciudad lusa de Nazaré y que el récord lo tiene el surfista alemán Sebastian Steudtner, quien surfeó una de 26,21 metros de altura. La nuestra va por la décima jornada brindándonos sin tregua temperaturitas que invitan al suicidio si hubiera o hubiese fuerzas para empuñar una pistola apenas a dos semanas del comienzo del verano. Eso, para entrar con fuerza en julio, que no se diga.

El alcalde, José María Bellido, se fue tres días de vacaciones y salieron ardiendo el complejo del Lobatón y un poblado de chabolas, hubo un amago de tormenta y se le cayó el fichaje que había hecho para sustituir al huido gerente de Sadeco. «No os puedo dejar solos», se le ha escuchado lamentarse por más que a algunos concejales les encante colgarse el titulillo de alcalde accidental, que viste mucho. En Sadeco han vuelto a poner de gerente temporal a Ramón Díaz-Castellanos, coordinador general del Ayuntamiento, concejal 16 y el que siempre apaga el incendio (en esta ocasión de manera literal porque se incorporó el mismo día que ardió la basura).

Festival de la Guitarra y Córdoba Live

Para refrescar las mentes, esto es tan solo un escribir, ha vuelto el Festival de la Guitarra, que este año se tiene que batir el acero de sus seis cuerdas con el Córdoba Live, instalado en el descampado de El Arenal. La cita municipal, que cumple 44 años en esta edición, abrió con Glasgow de la mano de Texas, pasó por Suecia gritando vivas y aterrizó en Los Palacios con cincuentones bailoteando en La Axerquía ¡Ay qué pena me da que se me ha muerto el canario! Mientras eso ocurría, los trenes seguían parados a la altura de Toledo por la enésima avería de una catenaria y los jueces iniciaban una huelga en contra de la reforma de Félix Bolaños, que ha cosechado un seguimiento de togas del 70%.

La oposición le ha echado la culpa al alcalde de los fuegos por no limpiar los jaramagos de los solares (Hacemos habló de «oleada» de incendios) y lo responsabiliza de no tomar medidas contra el cambio climático (el PSOE le ha exigido la apertura de más refugios climáticos y el reparto de aparatos de ventilación a las familias más vulnerables). Además, han pedido un plan de rescate para el Jardín Botánico, que ya se riega con agua no potable, y la aprobación de contratos-programa en las empresas municipales, después de que todas ellas (también Emacsa) acabaran 2024 en números rojos.

Mesa de veladores y el aeropuerto

La mesa de veladores, reunida el jueves, tomó conocimiento del borrador de la ordenanza que propone el gobierno municipal y que plantea ordenar la vía pública para que el peatón no tenga que ir esquivando sombrillas y saltando a piola mesas y taburetes. Los hosteleros parecen dispuestos a perimetrar sus terrazas, que ahora se concederán por metros y no por número de mesas y sillas, y los vecinos parecen dispuestos a transigir, siempre que la norma no sea una amnistía y que haya verdadera voluntad de hacerla cumplir, vamos, que si hay sanciones de hasta 6.000 euros, que se impongan.

Air Nostrum regresó con sus aviones procedentes de Palma de Mallorca con sus pasajeros y sus correspondientes cajas de ensaimadas (recuerden no facturarlas) a un aeropuerto en el que por primera vez en su historia operan dos compañías aéreas (la citada y Binter). En septiembre, si dios y más que nada AENA y Vueling quieren, serán tres.

Al despegue del aeródromo cordobés sumamos esta semana 10 hectáreas verdes más (vale, ahora mismo, no están verdes, verdes) del parque del Canal (fracción a su vez del parque del Flamenco y que, para mayor lío, tendrá una parte llamada parque Princesa de Asturias). A la vera del área que se quiere dedicar a Leonor se encuentran los restos arqueológicos de la ronda Norte, que siguen a la espera del informe técnico que diga qué debe hacerse con ellos. El Ayuntamiento, a partir un piñón con la Junta y con Juanma Moreno, se ha ofrecido a costear su traslado con fondos municipales. Todo sea por que la ronda Norte quede tan preciosa como el Marrubial, han dicho. En el sector industrial, también se han conocido novedades: Indra abrirá una planta para la fabricación de radares en Las Quemadas en la que planea la incorporación de 150 profesionales. Así acabamos la semana, con populares y socialistas de camino a sus cónclaves, mientras a los contribuyentes no nos queda otra que soñar con Kokomo aunque sepamos que Brian Wilson ha muerto y que la ola más grande del mundo no está en Portugal.

