«La automoción afronta un desafío tecnológico y de mano de obra muy preocupante»

-¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?

-Es un orgullo y un honor presidir una asociación como Atradeco. También una responsabilidad, pero llego con las fuerzas y la ilusión de afrontar los retos que tenemos que asumir. Venimos a continuar un trabajo para seguir dándole a Atradeco la posición que actualmente tiene dentro del sector de la automoción, donde representa el 65%, incluyendo talleres independientes, concesionarios y empresas auxiliares. El 60% son micropymes, pequeñas empresas que descansan sobre un solo trabajador, y el 40% restante son empresas que tienen tres trabajadores como mucho.

-¿Cómo está la salud del sector?

-El taller tiene una buena salud, estable, pero tenemos frente a nosotros un horizonte un poquito complejo. El desafío tecnológico que estamos afrontando no se puede comparar con ninguna época y eso está llevando a las pequeñas empresas a hacer un esfuerzo de inversión bastante grande, tanto en formación del propio empresario o de los propios empleados como una inversión en maquinaria. Esta tecnificación está provocando un proceso en nuestras empresas en el que el taller, la pequeña pyme, tiende a agruparse o a desaparecer, porque el empresario no puede acceder a ese tipo de inversión. Eso es lo que está haciendo mucho daño actualmente al sector, tenemos que tener unas herramientas que nos puedan permitir afrontar esa tecnología creciente y cambiante y por eso estamos intentando pedir incentivos para esa inversión. Necesitamos que esas ayudas nos permitan también acceder a inversiones un poquito más pequeñas, máquinas de diagnóstico, elevadores, algo más concreto.

-¿Y la venta de coches?

-Durante el mes de junio ha subido un 16%, mientras que a nivel semestral llevamos un 3%. Los números de junio son muy buenos y los del semestre son un poquito más grises, pero la venta en Córdoba está más o menos en consonancia con Andalucía, quizá un poquito por debajo. Lo que más pesa en el mercado de la provincia es el vehículo híbrido, el 65% de las matriculaciones no son ni diésel ni gasolina. La gasolina actualmente está en un 29%, el 5% es diésel, mientras que hace seis años era totalmente lo contrario, se ha invertido totalmente el mercado. Ahora bien, ese dato del 65% entraña un poquito, vamos a decirlo, de trampa, porque ese es un pequeño cajón de sastre en el cual metemos coches híbridos, enchufables o no enchufables, eléctricos, gas y otros.

-¿Y la venta de los eléctricos, está ya en un momento óptimo?

De esas ventas, que comprenden 2.251 vehículos matriculados en este semestre, solo 240 son puramente eléctricos. Por lo tanto, el peso del coche eléctrico todavía es muy pequeño y afronta muchísimos retos. Uno de los principales es la infraestructura, que está muy lejos de poder ofrecer al usuario la garantía y la tranquilidad de poder cargar el coche en cualquier lugar. Otro punto muy importante es la autonomía, porque la tecnología siempre va por delante de la infraestructura, eso es inevitable. El usuario tiene la intención y la conciencia, la gente quiere comprar el coche eléctrico, pero cuando llega a afrontar esa compra ve los inconvenientes y termina, posiblemente, en el coche híbrido, que todavía perdurará en el parking, porque hay sectores que necesitan ese tipo de combustible y que el eléctrico todavía no puede servir. Al final el usuario termina apostando por ese camino intermedio que le da más tranquilidad. No hay en el horizonte que podamos decir que vamos 100% al vehículo eléctrico, porque falta mucha infraestructura para llegar a eso. Es una apuesta de futuro, pero todavía está muy lejano, tienen que cambiar mucho las cosas para que el usuario tenga la tranquilidad de apostar por un coche eléctrico sin ninguna preocupación. Además, en provincias como Córdoba a lo mejor no es necesario un 100% eléctrico, pero sí una hibridación correcta con unos combustibles cero emisiones, que tendrán que llegar con el paso del tiempo. Y nuestras empresas están preparadas para eso.

-El mercado de segunda mano sí está al alza.

-Sí, el mercado de vehículos de ocasión está claramente en alza. Estamos registrando entre un 2% y un 4% de subida. Y eso quizás no es precisamente la mejor de las noticias, porque además la ratio de coches de este tipo con respecto al vehículo nuevo está disparada. Es decir, tenemos un vehículo de ocasión cada día más antiguo. Eso provoca que el parque automovilístico se envejezca y necesitamos unos planes de achatarramiento que hagan que el parque móvil sea más joven. Además, queremos que el coche seminuevo de 4 o 5 años híbrido sea incluido en el plan Moves, porque será una de las cosas que hará que sea más asumible y se pueda acceder a un vehículo mucho más nuevo.

-¿El aumento de las ventas del vehículo de ocasión es síntoma de crisis económica?

-No, yo no creo que sea síntoma de crisis económica, yo creo que es la incertidumbre del mercado. El usuario, el cliente final, desea un tipo de coche, pero luego las dudas le asaltan y no es capaz de dar el paso. Ante esa duda, prefiere comprar un vehículo de ocasión que sabe que tiene un rendimiento óptimo, que ha tenido un bagaje, que sabe que es un vehículo que le va a dar una buena respuesta y se salvaguarda ante una decisión errónea en la compra de un vehículo. Yo creo que es más eso que un problema de una coyuntura económica.

-¿Ahora se repara más y se compra menos?

-Yo creo que se repara lo mismo o más, pero no mucho más. El parque crece y, por lo tanto, se repara más. Lo que sí ha cambiado es el tipo de reparación. Ahora se repara cuando se rompe el vehículo y antes se reparaba en previsión, para mejorar cosas, hacíamos una medicina preventiva sobre el vehículo. Y vender se vende lo mismo. El mercado está bastante estable, una tendencia de crecimiento moderado, pero es verdad que el precio del vehículo nuevo se ha disparado en los últimos tiempos y eso hace que la venta se retraiga un poco más. Yo creo que el cliente está deseoso de tener el coche nuevo, pero el mercado está como está y lo tiene un poco más limitado por el precio. Hay que puntualizar que la subida de precios y la inflación vienen impuestas por los fabricantes y no por la pyme cordobesa. Hay dos factores que han hecho que suban los precios, uno es el cambio del consumidor, que quiere un vehículo hiperequipado y eso incrementa el precio. Y, por otro lado, las normativas europeas de emisiones y las restricciones hacen que los fabricantes tengan que hacer inversiones multimillonarias y eso, al final, se torna al precio. No es culpa del distribuidor de vehículos cordobés, que ojalá tuviera unos precios más pequeños para poder dar acceso a más familias.

-¿Cómo están afectando los conflictos mundiales al sector?

-El sector del automóvil es especialmente sensible. Ten en cuenta que metales, microcomponentes, derivados del petróleo, todo es una conjunción de problemas externos que convergen en nuestro sector. Hay que tener en cuenta que el precio está en alza y, además, los competidores chinos están ahí y tienen copado gran parte del mercado de componentes y de materias primas y eso también nos afecta.

-¿Hay falta de piezas?

-Venimos de unos años bastante duros en ese sentido. Es un problema que está en vía de resolución, pero no está superado. Tenemos un problema fundamental que viene derivado de que es un mercado sumamente tecnificado. Por lo tanto, estamos encontrando un estocaje de piezas con una tecnología muy alta y al fabricante eso le conlleva una fuerte inversión para tener un estocaje más o menos estable. Estamos hablando de mucha electrónica, mucha programación y eso conlleva mucho esfuerzo para poder cubrir ese mercado tan extenso y variado. Además, el parque de vehículos se ha disparado en cuanto a modelos, hay una gama muchísimo más amplia y ese estocaje tendría que cubrir toda esa gama.

-¿Y esa variedad es negativa?

-Eso no es nada positivo, pero es lo que quiere el cliente. El usuario final está encantado, cuanta más variedad tenga, más posibilidad de decisión, pero para nosotros hay problemas porque cuanta más diversidad, más complejidad. Tú llegas al concesionario y quieres un coche a la carta, personalizar todo, y ese coche hay que fabricarlo.

Carlos Toledano posa en una de las oficias de la sede de Atradeco, en el polígono de Las Quemadas. / Manuel Murillo

-El relevo generacional es también un reto en el sector.

-Eso es un tema caliente y muy preocupante. Nosotros, desde Atradeco, apostamos por la formación de la gente joven que quiere acceder a este sector, pero tenemos un problema que tiene una solución que es un poco dilatada en el tiempo. Hay que intentar concienciar al estudiante de que la opción de la formación profesional de nuestro sector, concretamente, es una opción que le va a aportar una estabilidad económica, laboral, que quizá otros sectores no le puedan aportar, pero hay una idiosincrasia que viene del pasado que es difícil revertir. Desde Atradeco apostamos por la formación dual y nos gustaría que el sistema de administración pública contara con los afectados en un tema tan importante como este, pero no se cuenta con la empresa, a excepción de alguna que otra reunión de trámite. Cuando se nos reclame vamos a estar, porque es uno de los principales problemas que tiene nuestro sector actualmente.

-¿Qué hay que hacer para atraer a los jóvenes?

-Yo creo que la sociedad ha visto la salida universitaria como la más estable, con más futuro, y se están dejando de lado las profesiones. Tenemos un poco demonizado el sector de la automoción, como que el empleado está allí lleno de grasa, metido dentro de un foso con un mono lleno de suciedad, pero eso ha cambiado muchísimo. Hay que cambiar el chip e intentar que el estudiante lo vea como una salida de futuro. Es un sector que siempre demanda empleo y es un empleo de calidad, porque no tenemos ese concepto de empleo provisional. Es un puesto de trabajo duradero, estable y definitivo, tenemos una tasa de empleo del 90% y un convenio del metal que está entre los más altos de los intersectoriales y que permite vivir muy dignamente.

-¿Cuál será vuestro papel en la futura Base Logística del Ejército de Tierra?

-Es un proyecto vital y tractor para la provincia, vendrá para quedarse, también con personas y nueva población, y el taller mecánico estará ahí, porque necesitarán comprar y reparar vehículos y cogeremos parte de ese pastel, pero somos realistas, la Base Logística no es para nosotros porque el sector de automoción cordobés no está basado en la fabricación de vehículos. Otra cosa es que las empresas grandes que vengan a trabajar al calor de la BLET subcontraten, y ahí habrá empresas auxiliares cordobesas que acaben accediendo.

-¿Cuáles son sus objetivos para estos cuatro años?

-Los objetivos son claros: potenciar los servicios que venimos prestando a los asociados, porque llevamos una trayectoria de casi 50 años. Queremos incrementar la presencia como palanca en las instituciones públicas para que nuestra voz llegue; intentar aumentar los asociados para que los más indefensos tengan cobertura, aumentar la formación y las subvenciones, así como la negociación del nuevo convenio colectivo para que sea justo y equitativo.

