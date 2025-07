Manuel Benítez 'El Cordobés' recibe el alta tras ser intervenido para implantarle un marcapasos

Manuel Benítez El Cordobés ya ha recibido el alta hospitalaria tras ser intervenido para colocarle un marcapasos. Según fuentes consultadas por este periódico, el diestro recibió el alta este pasado viernes. Se encontraba ingresado en el QuirónSalud de Córdoba, donde se le implantó un marcapasos tras varias subidas y bajadas de tensión experimentadas por el quinto califa del toreo. Las mismas fuentes comentan que el torero se encuentra bien y que ya está en su casa, descansando.

El Cordobés, de 89 años, fue intervenido hace unos días para la implantación de dicho marcapasos y no es la primera vez, en las últimas fechas, que pasa por un centro médico por problemas de salud. A principios de junio se sintió indispuesto debido a una bajada de tensión y tuvo que acudir al hospital. Ya en febrero de 2022 pasó por una operación, en este mismo centro médico, en la que le fueron colocados varios 'stent', un pequeño tubo de malla que se utiliza para mantener abiertos los conductos venosos.

La misma fuerza de siempre

Tras aquella intervención, el quinto califa del toreo ya hizo gala de su buen humor y fortaleza cuando comentó, nada más salir del hospital, que "solo ha sido un pequeño arrechucho sin consecuencias que, en manos de un magnífico equipo médico y un personal que se desvive por ti se pasa en un pis pas". También dijo en aquel momento que seguía sigue "con la misma fuerza de siempre, con ganas de trabajar, ya que proyectos no me faltan, y volcado con los que me rodean y los más desfavorecidos".

Juanma Moreno aplaude a Manuel Benítez 'El Cordobés' al recoger un premio, hace pocos meses. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

Los últimos problemas de salud le impidieron, además, acudir a la entrega del primer Premio Nacional Taurino Califas del Toreo que otorgan la fundación que lleva su nombre; Manuel Benítez Pérez El Cordobés, y la Asociación Tribuna para la Defensa de la Tauromaquia de Córdoba, celebrada el pasado 10 de junio.