Atradeco continuará su labor de denuncia de los talleres mecánicos ilegales

La Asociación provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco) seguirá denunciando la actividad de los talleres mecánicos clandestinos, pese a que estos locales suelen continuar funcionando después de ser identificados por las fuerzas de seguridad y desean que pudieran ser clausurados.

El gerente de Atradeco, José Manuel Rodríguez-Carretero, y su recién nombrado presidente, Carlos Toledano, están implicados en la materia y lamentan que "desgraciadamente existen pesudoprofesionales que se saltan la normativa en perjuicio de consumidores y empresarios del sector". Indican que van a seguir denunciando a los no cumplidores, porque “el primer perjudicado es el usuario final”.

En la crisis del ladrillo Córdoba llegó a tener entre 25% y 30% de irregularidad en el sector, sobre todo en el ámbito rural, y se ha reducido paulatinamente “porque hemos hecho nuestra parte y la administración la suya” gracias a “una presión inspectora racional y coordinada” que esperan que continúe. Rodríguez-Carretero asegura que aunque cree que no se va a reducir más de ese 10%, “tenemos que estar ahí, señalando dónde están los que no hacen las cosas bien, sobre todo por el usuario, que en estos establecimientos no recibe una reparación con garantías ni estándares de calidad”.

Implicación de las administraciones

Destacan la implicación de todas las administraciones, la Junta de Andalucía (Delegación de Industria, Consumo y Medioambiente), la Policía Autonómica, la Guardia Civil a través del Seprona, pero también de los ayuntamientos, la Policía Local y la Inpseccion de Trabajo, administraciones con las que existe una estrecha colaboración para "entre todos poner coto a la economía sumergida".

