Absuelto un acusado de abuso sexual en Córdoba por "falta de coherencia" en el testimonio de la denunciante

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un varón de 79 años acusado de abusar sexualmente a una mujer en la capital. El fallo del tribunal llega tras apreciar "falta de coherencia" en el testimonio de la víctima y concluir que la relación fue "consentida".

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de febrero de 2021, cuando dos personas mantuvieron relaciones sexuales en el domicilio del varón, en Córdoba. Durante las mismas, señala el auto, no hubo penetración vaginal, aunque el hombre sí eyaculó en el cuerpo de ella. Ante estos hechos, que la denunciante aseguraba no ser consentidos, el Ministerio Fiscal pidió para el hombre una pena de siete años de prisión y una orden de alejamiento de 300 metros durante el mismo periodo, ante lo que la defensa exigió la absolución.

Testimonio de la víctima

La principal prueba que respalda la acusación es la declaración de la víctima, que aseguró que le pidió que parase "unas cuantas veces" porque en un primer momento quería, pero "después se arrepintió". Sin embargo, señala la acusación, el hombre "no paró hasta que terminó". Cabe señalar que, según explica la sentencia, la mujer había bebido "litronas de cerveza", lo que, indica el auto, era una situación en la que "la denunciante misma reconoce de malestar y visión borrosa (...) y que su percepción de lo ocurrido estuviera perturbada hasta el punto de que creyera que el acusado estaba penetrándola vaginalmente". De hecho, los análisis forenses concluyen que no hubo penetración.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

"Falta de solidez" en el testimonio

Respecto al estado de la denunciante en el momento de los hechos, el tribunal recalca la falta de solidez del testimonio de la mujer: "Sostiene, de modo en parte contradictorio, que 'no la forzó', para terminar con una manifestación apaciguadora, dirigida a la sala, según la cual 'le gustaría perdonarle por lo que pasó'". Esta "falta de solidez" en su testimonio, que señala el auto, no puede ser respaldada por testigos, ya que "aunque asevera que le habría contado de inmediato lo sucedido a su hermana, ésta no ha declarado en el juicio". Para recalcar la "inseguridad respecto de lo que declara" la denunciante, el escrito subraya otro de los aspectos del relato, en el que señala haber visto al acusado "salir con un cuchillo jamonero" que "no sabe si es su imaginación".

Un agente, junto a un vehículo de la Policía Nacional. / EUROPA PRESS

Respecto a la persona absuelta, la sentencia destaca el testimonio de un agente de la Policía Nacional que se personó en el domicilio de la hermana y que posteriormente habló con el hombre, el cual "no puso problemas para ello y confirmó el mantenimiento de relaciones sexuales consentidas". Otro agente destaca el comportamiento "colaborador" del presunto agresor, lo que "resulta difícilmente compatible con la comisión, pocos momentos antes, de un delito contra la libertad sexual", asevera la sentencia.

Sentencia

Ante todo ello, la Audiencia Provincial de Córdoba decide absolver al acusado y señala que, para que existiera condena, haría falta "una corroboración fáctica del relato acusatorio", y considera el testimonio de la denunciante falto de la "solidez y fiabilidad imprescindibles para poder asentar un pronunciamiento condenatorio", e incide en que no se hallaron lesiones en la zona.

A todo esto se añade que el presunto agresor, según el médico de familia, "no puede tener relaciones sexuales con erección, pues esta es de escasa calidad y duración", por lo que lleva al tribunal a afirmar que "haría aún más difícil que los hechos hubieran sucedido tal como la denunciante los recuerda".