El PSOE acusa al gobierno local del PP de poner en riesgo la salud por su “inacción” ante las olas de calor

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha llamado al equipo de Gobierno de Bellido a tomar medidas urgentes para proteger a la población ante las sucesivas olas de calor, al tiempo que le ha acusado de poner en riesgo la salud de los vecinos y visitantes por su “inacción” en la apertura de refugios climáticos, el reparto de aparatos de ventilación a las familias más vulnerables y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en los empleados municipales. Asimismo, ha denunciado falta de previsión en la limpieza de solares en la ciudad, lo que incrementa el riesgo de incendio ante las altas temperaturas.

“Hace unas semanas avisamos de que nos íbamos a enfrentar de nuevo a un verano sin que el alcalde de Córdoba haya previsto nada. Ni rutas de sombra y agua, ni refugios climáticos para los que no pueden tener condiciones térmicas en sus casas, ni árboles suficientes, ni terminados los toldos en los barrios, los colegios sin climatizar”, ha advertido en rueda de prensa el edil, que aduce que acaba de pasar el junio más caluroso desde que se tienen registros, diez días por encima de los 40 grados, con picos que han superado los 43, y hemos entramos en julio a caballo de otra ola de calor.

Dobladez ha recordado que son ya dos víctimas mortales en la capital por golpe de calor, y que se debe insistir en los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias, muy especialmente en los grupos de riesgo, personas mayores y con determinadas patologías o tratamientos.

Pese a la falta de previsión, el PSOE de Córdoba insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes y que se garantice unas mínimas condiciones térmicas para aquéllos que tienen más dificultades mediante refugios climáticos “como ya han desarrollado otras ciudades con temperaturas menos duras”.

“Proponemos que el Ayuntamiento desarrolle acciones como las llevadas a cabo por Cruz Roja, dotando de ventiladores a hogares vulnerables ventiladores que para ayudar a paliar los efectos del calor en la ciudad”, ha insistido, para también referirse a la seguridad de los trabajadores y que las empresas cumplan de manera rigurosa con la normativa en vigor, el Plan Estival 2025, que señala la prohibición de realizar trabajos al aire libre durante situaciones de olas de calor extremas. Este plan se activa entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 para garantizar que los trabajadores municipales trabajen en condiciones adecuadas que les asegure la seguridad dentro y fuera de los edificios.

Inendios

El socialista ha comentado que las olas de calor representan también un riesgo extremo de incendio en la ciudad, sobre todo ante la "falta de mantenimiento de los solares públicos y privados de la ciudad que los convierten en auténticas mechas de fuego al lado de las viviendas". “Lo estamos comprobando y representa una dejación más por parte de este Gobierno municipal que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Queremos hacer un reconocimiento de bomberos y servidores públicos por la labor que desarrollan, pero es más que probable que si se hubieran llevado a cabo las labores de mantenimiento y limpieza se podrían haber prevenido muchos de los focos que nos estamos encontrando”, ha opinado.

Por último, Dobladez ha lanzado un aviso sobre la sierra: “nos preocupa la situación de los trabajadores del Infoca que vienen denunciando la falta de dotación por parte de la Junta de Andalucía. En plena campaña de incendios, el Infoca no tiene a todos los trabajadores incorporados, faltan equipos de protección (EPIS), usan vehículos no adecuados en muchos casos y, además, a nuestros bomberos, servidores públicos que ponen su vida en riesgo, no les pagan la antigüedad”.