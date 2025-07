El CMC exige que la ordenanza de veladores no sea una amnistía y los hosteleros piden no convertirse en policías

La Gerencia de Urbanismo tiene previsto reunir este jueves a los componentes de la mesa de veladores para iniciar el debate sobre la futura ordenanza de veladores de Córdoba. Hosteleros y vecinos tienen desde el lunes el texto propuesto por el Ayuntamiento de Córdoba de manera inicial y sobre el que se empezará a trabajar de cara a que la futura norma entre en vigor en 2026.

El espíritu de la ordenanza es hacer compatible el derecho del peatón al uso de la vía pública como "primera prioridad" y a partir de ahí regular otros usos complementarios, incluido el de la hostelería. Entre las novedades propuestas se incluye que las licencias se concedan para un determinado espacio o metros cuadrados, en lugar de conceder permisos para la instalación de un número determinado de mesas y sillas como se hacía hasta ahora. Otro de los cambios que afectan a los hosteleros es la obligación de perimetrar las terrazas con tachuelas u otros materiales y que los permisos se concedan por cuatro años en vez de por uno.

Hosteleros

El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, valora en líneas generales de manera positiva el borrador propuesto para la futura ordenanza de veladores y el hecho de que se quiera ordenar el uso de la vía pública. "Lo que queremos es que el ilegal se convierta en legal y que se den todas las facilidades del mundo para que vecinos y hosteleros puedan convivir pacíficamente", comenta. Guerrero considera un acierto "si se cumple" que el permiso se conceda por metros cuadrados de terraza y no por número de mesas y sillas, aunque advierte que "el hostelero no puede estar detrás de si los clientes mueven o no las sillas". En este sentido, el representante de la hostelería cordobesa considera que la vigilancia y la advertencia de una posible extralimitación del área permitida por parte del cliente solo puede depender de Policía Local no del dueño del bar.

Jesús Guerrero, presidente de Hostecor. / Víctor Castro

Respecto al mobiliario, Guerrero considera que el texto propuesto es acertado porque abre a un amplio abanico las posibilidades de los establecimientos y también ve correcto que en determinadas zonas, como las patrimoniales, las sombrillas tengan un determinado color. También entiende que es asumible para el hostelero la instalación de tachuelas o cualquier otro sistema para perimetrar su área de terraza, sobre todo si va a haber una rebaja del 25% de la tasa por veladores. En todo caso, desde Hostecor recuerdan que cada zona de la ciudad es diferente y que la ordenanza no puede aplicarse de igual modo en todos sitios. "Lo que no podemos decir es que por 5 centímetros algo que lleva de una manera 20 años se cambie ahora, diferente es que digas que vas a ocupar un metro más", apunta.

Consejo del Movimiento Ciudadano

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, considera que lo más importante de la aprobación de una nueva ordenanza es que haya voluntad política de aplicarla, que se tenga la capacidad de controlar y los medios, y que se quiera actuar inmediatamente ante los incumplimientos."De hecho, ya se tenía que estar actuando", recuerda De Gracia.

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. / MANUEL MURILLO

Por otro lado, el portavoz vecinal explica que la sensación que les ha dado la primera lectura del texto es que "se ha hecho un esfuerzo por incluir todo lo que quiere la hostelería" por lo que piden que "en ningún caso esta ordenanza pueda suponer un punto y aparte, ni una amnistía, ni un indulto para actuaciones de abuso, incorrección o ilegalidad que están dando actualmente". "Esta ordenanza no puede intentar legalizar todo lo que ahora existe, porque hay cosas que no se van a poder legalizar", insiste.

En este sentido, De Gracia espera que, aunque los permisos se van a conceder para 4 años, eso no sea un salvoconducto para bajar la guardia y abrir la puerta a los incumplimientos. "Nosotros consideramos que cuando esta ordenanza esté en vigor todo el mundo debe adecuarse a ella. Nadie puede incumplirla tenga o no licencia en ese momento", comenta. De este modo, el presidente del CMC pide que aunque vaya a tener ese plazo de 4 años "año a año los hosteleros tendrán que ir presentando una declaración responsable de que las circunstancias no cambian y que la instalación se adecua al permiso".

Por otro lado, el CMC advierte al Ayuntamiento de que en la redacción del borrador se está utilizando el reglamento de protección acústica del 2012 en lugar del reglamento de protección acústica de Junta Andalucía de 2025, que incluye una normativa específica para terrazas y veladores.

