El bar Lucas ya tiene fecha de reapertura, nueva dueña… y la receta de siempre: "Es un reto y toda una ilusión"

Hace algo más de mes y medio que uno de los establecimientos más emblemáticos de Córdoba echó el cierre tras más de medio siglo de historia. El bar Lucas sirvió sus últimos perritos en una emotiva despedida, en la que su histórico dueño se vio obligado a bajar la persiana debido a diversos problemas de salud. Por entonces, el hostelero confirmó a Diario CÓRDOBA que tenía varias ofertas sobre la mesa para dar continuidad al negocio y, finalmente, una de ellas ha llegado a buen puerto. Tanto es así que el "nuevo" bar Lucas ya tiene fecha de reapertura.

Entre las distintas "novias" que Rafael mencionó el pasado mes de mayo, ha decidido quedarse con la que más ilusión le hacía: su sobrina y ahijada, Erica Carnero, quien ha decidido tomar las riendas del negocio. A finales del próximo mes de agosto, lo gestionará junto a su marido en lo que confiesa que es "todo un reto", pero que afronta con "muchísima ilusión".

Continuidad y apoyo

Rafael se muestra contento e incluso algo aliviado al confirmar la noticia, adelantada por ABC Córdoba. Al mismo tiempo, admite estar algo inquieto, pues aunque sabe que "el negocio está en las mejores manos" y que el acuerdo fue relativamente fácil, recuerda la dureza del sector de la hostelería y cruza los dedos para que todo salga bien.

Manuel Murillo

Con el objetivo de contribuir al éxito de esta nueva etapa, tanto Rafael como su mujer estarán presentes durante los primeros días para seguir de cerca el funcionamiento diario del bar y ofrecer toda la ayuda y asesoramiento posibles. No fue la falta de ganas lo que llevó al hostelero a abandonar el negocio, y deja claro que todavía tiene energía para seguir tras la barra, aunque sea en un nuevo rol. Rafael también celebra que continuará el mismo personal que lo ha acompañado durante tantos años, "mis chicas", como las llama cariñosamente.

Criada en el negocio

La intención de Erica es clara: mantener intacto el legado de Lucas y "no cambiar nada". Confirma que las salsas, la decoración y la receta original "permanecerán igual". Aunque, eso sí, bromea: "yo no me sé tantos chistes como mi tío", dice entre risas. Actualmente trabaja como teleoperadora, pero siempre ha estado muy vinculada a la hostelería, tanto durante su etapa en Londres como en el propio Lucas, donde "he echado muchísimas horas", especialmente durante los fines de semana y en fiestas. "Me gusta mucho", confiesa.

Rafael Lucas, en su despedida del bar. / Manuel Murillo

Por eso no dudó en ningún momento en tomar el relevo en una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Agradece el apoyo de su tío, aunque reconoce estar "nerviosa" ante el desafío. Asegura que "hay un legado importante detrás" que está decidida a honrar con "muchísima ilusión".

El cambio radical de vida al que se enfrentan Erica y su familia requiere un periodo de adaptación, además de preparar un local que apenas ha tenido actividad desde marzo, cuando Rafael tuvo que parar antes de su despedida definitiva. Por eso, el Lucas "de siempre", como lo define Erica, reabrirá sus puertas a finales de agosto.