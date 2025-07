Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 2 de julio de 2025

44 Festival de la Guitarra

Concierto de David Russell

El guitarrista clásico David Russell es mundialmente reconocido por su magnífica maestría musical y su inspirada habilidad artística, habiendo ganado los más altos elogios de crítica y público.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María,10. 20.30 horas.

Concierto de No me pises que llevo chanclas. Gira 35 años de Agropop / CÓRDOBA

No me pises que llevo chanclas celebra en 2025 su 35 aniversario con la gira 35 años de ‘Agropop’. Influenciados por diferentes estilos musicales como el pop, rock, reggae o el flamenco, No me pises que llevo chanclas dió con un estilo propio que bautizaron como ‘Agropop’.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 22.30 horas.

Muestra

Continúa ‘Donde habita el alma’

Hasta el próximo día 1 de septiembre se podrá visitar la exposición Donde habita el alma, de Antonio Guerra. Nace de una profunda emoción al sentir cómo, bajo la parra que siempre estuvo allí, la cal respira al mismo ritmo que el jazmín y la dama de noche desbordan su olor, haciendo que el patio acune los sueños.