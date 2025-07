Emacsa extiende el riego con agua no potable a las instalaciones del Jardín Botánico de Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado el riego con agua no potable en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba. Esta iniciativa ya se estaba poniendo en práctica en otras zonas verdes de la ciudad como el Parque de la Asomadilla, Mirabueno, Cruz Conde, la Ciudad de los Niños, Vallellano y se espera que, a lo largo de los próximos días, se active esta medida en el Centro de Conservación Zoológico y en el Centro de Educación Ambiental de la capital cordobesa para, posteriormente, llegar a los parques de Levante, del Flamenco y del Canal antes de que finalice el próximo mes de septiembre.

Acerca de esta iniciativa el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, este tipo de agua, no es apta para el consumo humano, pero es perfectamente válida para usos como el riego de jardines o la limpieza viaria y nos permite un aprovechamiento más racional de los recursos hídricos y, por lo tanto, "supone una apuesta firme por la sostenibilidad”, explica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

De veneros, pozos y filtrados

Actualmente, el agua no potable que se utiliza en Córdoba procede de veneros, pozos, del lavado de filtros de Villa Azul o del pantano a través de la segunda conducción. Este agua no recibe tratamiento adicional y su uso se reserva a aquellas tareas que no requieren agua de consumo. El plan de aguas no potables de Emacsa se enmarca dentro de una "estrategia más amplia de adaptación al cambio climático y uso responsable del agua", tal y como la define Emacsa. Este modelo ya está siendo "seguido por otras ciudades y posiciona a Córdoba como referente en gestión eficiente y aprovechamiento de los recursos hídricos".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (d), con el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola. / CÓRDOBA

Ahorro

Según los datos de la empresa municipal de aguas, el uso de agua no potable supone un ahorro de entre cuatro y diez veces con respecto al uso de agua potable, lo que reduce considerablemente los costes en servicios municipales en actividades como el riego de zonas verdes o la limpieza de calles. Está previsto que esta red de abastecimiento se complemente en un futuro con agua regenerada procedente de la EDAR La Golondrina, “lo que supondrá un paso más en el compromiso de Córdoba con la sostenibilidad”, ha indicado el presidente de Emacsa.

Acerca de esta iniciativa, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han recalcado "la apuesta del gobierno local por una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio Ambiente. Iniciativas como ésta ponen de manifiesto la importancia no solo de impulsar nuevas zonas verdes, sino de cuidarlas y mantenerlas sin que ello suponga poner en riesgo un bien tan escaso y preciado en nuestra ciudad como es el agua. Desde el gobierno local, a través de la empresa Emacsa, vamos a seguir desarrollando políticas de ahorro y de eficiencia hídrica porque son indispensables tanto para el mantenimiento de nuestras zonas verdes, como para garantizar el aprovechamiento del agua y, con ello, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos".