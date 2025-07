Convocatoria extraordinaria de la Selectividad en Córdoba: "Me he preparado mejor y confío más"

Es la segunda oportunidad para cientos de estudiantes de definir su futuro. Hoy ha comenzado la convocatoria extraordinaria de julio de las Pruebas para el Acceso a la Universidad (PAU), conocida popularmente como Selectividad y técnicamente como PEvAU, en la que 1.174 estudiantes cordobeses tienen la ocasión, esta vez sí, de conseguir la nota que necesitan para acceder a la carrera de sus sueños en la Universidad.

Es una jornada mucho más tranquila que la de junio en las seis sedes repartidas por Córdoba, pero para quienes se presentan los nervios vuelven a aparecer, o no se han ido nunca. Por no haber aprobado a la primera, para mejorar la nota de admisión y aumentar las posibilidades de entrar en la carrera deseada o para aprobar las asignaturas que no se aprobaron en la convocatoria ordinaria, son varios los motivos por los que estos estudiantes deciden o se ven obligados a volver a esa aula donde son evaluadas sus capacidades en distintas materias.

Una segunda oportunidad

Rafael Eligio Salado ha vuelto a presentarse a la fase general para intentar subir su nota. "He visto el examen asequible y me he preparado mejor que antes", asegura tras salir de Lengua Castellana, aunque admite que el texto del libro El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, le ha puesto a dudar. En junio sacó un 3,5 de nota y por eso ha decidido volver, aún con el susto en el cuerpo por el examen de Matemáticas aplicadas de las Ciencias Sociales, en el que sacó un 0. Rafael quiere estudiar ADE en Madrid y esta vez, eso sí, "me he preparado mucho mejor y confío más". Su compañaera María Montero Arias, de La Salle, ha venido también a subir nota por culpa de Matemáticas, Química y Biología, que "me bajó la nota". En junio alcanzó un 7,400, que no le da para estudiar Enfermería. Sin embargo, tiene un plan B en la privada, por si esta vez tampoco llega.

Carlos Romero ha tenido que repetir "por mala suerte", tras sacar un 3,5 y salir no apto. "Esta vez me ha salido bastante mejor que la primera, pero en Inglés me siento regular, se me da fatal". Carlos quiere estudiar Derecho y confía en que "esta vez sí", pero si no ocurre opositará a Policía Nacional. Su amigo Álvaro Rosero se presenta por primera vez pues le había quedado Matemáticas y tuvo que recuperar. Esa materia, precisamente, es la que le genera más incertidumbre por las quejas y críticas del examen de junio. Álvaro va "más relajado" que sus compañeros porque su idea es estudiar un Grado de Marketing y Publicidad y hacerlo doble con Transporte y Logística, pero se presenta a la Selectividad "por si luego me quiero cambiar".

Carlos Romero mira los detalles de los exámenes. / Manuel Murillo

En la Facultad de Medicina y Enfermería Marta Sánchez se presenta por segunda vez porque en junio salió no apta. "Me ha salido bastante mejor, estoy más tranquila y ha sido más fácil todo, aunque Historia lo llevo regular y Matemáticas esperamos que no sea como en junio, que fue desastroso". Marta quiere estudiar Magisterio de Primaria, que pide un 9,1 pero "confío en que esta vez sí, seguro".

