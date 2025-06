El PSOE de Córdoba denuncia la "dejadez" del gobierno local en el mantenimiento de la vía pública

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a denunciar la "dejadez con la que el Gobierno municipal del Partido Popular (PP) aborda el mantenimiento de la vía pública en Córdoba". El PSOE considera "inaceptable que se sigan acumulando puntos negros en la red viaria sin que se dé una respuesta eficaz desde el Ayuntamiento y alerta de las consecuencias que esta falta de actuación puede tener tanto para la seguridad como para la calidad de vida de los vecinos y vecinas", asegura en una nota de prensa.

Como ejemplo de esta inacción, el concejal socialista Ángel Ortiz ha puesto el foco en la vía de servicio de la Carretera de Trassierra, cuyo estado de deterioro es ya “insostenible”.

Ortiz defiende una forma de gobernar que priorice el cuidado del espacio público como eje central de la vida urbana. “Una ciudad bien mantenida no es sólo una cuestión estética, es una cuestión de dignidad, de cohesión social y de igualdad de oportunidades”, ha señalado. De esta manera, los socialistas abogan por una planificación responsable, basada en criterios técnicos y con una mirada integral, que permita anticiparse al deterioro, optimizar los recursos públicos y atender de forma equilibrada las necesidades de todos los barrios, sin importar su código postal.

Críticas al mal estado de Trassierra

En relación al caso concreto de la vía de servicio de la Carretera de Trassierra, Ortiz ha señalado que “su mal estado representa un riesgo real para el tráfico rodado y es una muestra más del abandono con el que el equipo de Gobierno trata a los barrios de Córdoba”. El edil afirma haber trasladado esta situación en diversas ocasiones al concejal delegado de Infraestructuras, “sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida para solucionarlo”.

Asimismo, ha criticado que esta vía no figure en el plan municipal de asfaltado, lo que, en su opinión, pone de manifiesto “la falta de planificación y la desconexión del Gobierno local con la realidad cotidiana de muchos cordobeses y cordobesas”.

“El mantenimiento de nuestras infraestructuras no puede seguir dependiendo de criterios arbitrarios ni del interés político del PP. Hablamos de una necesidad básica que afecta a la seguridad, al bienestar y a la igualdad entre barrios”, ha subrayado.

Por ello, el concejal socialista exige al equipo de Gobierno una actuación inmediata que no se limite a responder a parches puntuales, sino que garantice una intervención sostenida y justa en todo el término municipal. “Córdoba necesita una política urbana seria, centrada en el cuidado de lo común, y no en obras de escaparate. No podemos seguir soportando este abandono sistemático mientras se priorizan actuaciones cosméticas que no resuelven los problemas reales de la ciudadanía”, ha concluido.