El PP-A propone al cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina contra el Fraude

El Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha propuesto al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez. Nacido en la localidad cordobesa de Carcabuey en 1957, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979) y magistrado.

Sánchez Zamorano es presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba desde noviembre de 2014, por lo que ha ocupado durante casi 11 años este cargo. Su nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo lugar en octubre de 2014 y su mandato se encuentra prorrogado desde comienzos de 2025 y hasta que se produzca la toma de posesión de Miguel Ángel Pareja, quien fue elegido por el CGPJ para sustituir a Sánchez Zamorano hace apenas 12 días.

Además, Francisco de Paula Sánchez Zamorano ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba; y miembro numerario de la Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.

Sánchez Zamorano ingresó en la carrera judicial en 1982 y su primer destino judicial fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco (Córdoba). Tras ascender a magistrado en julio de 1984, fue nombrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. En marzo de 1986 pasó a ocupar la plaza del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba. Después, en octubre de 1990 consiguió la plaza de magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, en su sección tercera. Además, fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entre 1995 y 2000.

Rosario García Palacios como defensora del pueblo andaluz

Por otro lado, el PP-A ha propuesto a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu, que está de manera interina al frente de la institución desde septiembre de 2024. El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha confirmado que en la mañana de este lunes ha registrado en el Parlamento la propuesta de García Palacios como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, y ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que la apoyen.

"Una mujer de un perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, una profesional de la salud en Andalucía, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa, y a la protección de las personas más vulnerables", ha dicho Martín.

Ha agregado que, de resultar elegida en el próximo Pleno del Parlamento, Rosario García se convertirá "en la primera mujer que desempeña el cargo de Defensora del Pueblo en Andalucía". "Nos llena de orgullo ser el Grupo Popular quien proponga este perfil absolutamente incontestable y que debería reunir el apoyo unánime del resto de grupos", ha dicho.

Rosario García Palacios. / E. P. / Aarchivo

Rosario García Palacios (1966) es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud; y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada. Es presidenta de Cruz Roja Andalucía desde el 28 de abril de 2023.

En cuanto a su experiencia profesional, ha sido enfermera asistencial durante 17 años; profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (7 años); docente de la Consejería de Salud (14 años); y docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrología (4 años).

Como se recordará, en septiembre de 2024 quedó formalmente vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, ha continuado ejerciendo sus funciones "hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento" autonómico. La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo "será elegido por el Parlamento para un período de cinco años", y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños. De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.