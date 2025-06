El PSOE de Córdoba ve un "fiasco" la gestión de Aucorsa por las "promesas incumplidas"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha valorado como “un fiasco” la gestión de la empresa municipal de autobuses urbanos de Córdoba, Aucorsa, por todas las promesas que "no ha cumplido a tiempo". Bernal ha recordado que Aucorsa lleva prometiendo durante los últimos dos años de mandato del PP que se va a realizar una importante renovación de la flota que es "necesaria para poder dar un servicio mejor a los cordobeses", y para que el transporte público sea más ecológico y sostenible.

“Incluso ya se han aprobado los presupuestos en el Pleno del Ayuntamiento para adjudicar el dinero para la compra de los autobuses, pero los nuevos autobuses prometidos que no están llegando a tiempo”, ha afirmado. También ha comentado que no está operartivo el prometido nuevo sistema de ticketing que hubo que contratar después de que se produjera un fiasco con la empresa anterior, que ha sido demandada en los tribunales: “Cuando hemos preguntado en el consejo para cuándo tendremos el nuevo sistema, nos dijeron primero que para mayo y en el último consejo celebrado el miércoles 25 de junio nos dijeron que quizás para septiembre. No hay rigor en la planificación de la implantación del nuevo sistema de tiquets”.

Bernal ha sumado la promesa de instalación de marquesinas donde no las hay, sobre todo por las temperaturas que tiene Córdoba en esta época del año, “y por ahora no hemos visto nuevas paradas con marquesinas”, así como nuevas líneas regulares, como una a la barriada Huerta Santa Isabel o incluso una circular, que fueron solicitadas por el PSOE tanto en el Consejo de Aucorsa como en el Pleno del Ayuntamiento. “Cuando hemos preguntado en el último consejo nos han contestado que están en ello”, ha agregado. Para la edil, “está claro que para gestionar bien un servicio publico no bastan promesas o decir que estamos en ello, sino que hay que ser eficaces y cumplir los tiempos de gestión, por lo que exigimos al PP que gestione Aucorsa con rigor y cumpliendo lo prometido a tiempo para dar a los ciudadanos cordobeses el servicio que se merecen”.