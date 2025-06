Vuelta al esplendor de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral

Si alguien se asoma desde esos dos huecos abiertos a la Capilla de Villaviciosa tendrá una visión privilegiada en altura. La razón, por debajo del suelo de la Capilla Real hay una cripta con una altura de unos dos metros. «Los arqueólogos están deseando hacer una excavación», comenta Margarita González, pues en esa parte baja no se ha tocado nada, toda vez que el Cabildo le está dando uso como espacio de almacenaje. En este punto, los expertos no aclaran si los restos mortales de Alfonso XI y Enrique IV estuvieron en esa cripta, pero parece que no, que estaban en la propia capilla. La razón para concluir esto es que hay historiadores que afirmaron haber visto los sarcófagos antes de que fueran trasladados a San Hipólito.