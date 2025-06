Hacemos Córdoba defiende una ciudad diversa y libre en el Día del Orgullo Lgtbiq+

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reivindicado este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, como una jornada de memoria, lucha y celebración. Una fecha que “no es solo festiva, sino profundamente reivindicativa, que recuerda de dónde se viene y todo lo que aún queda por conquistar para garantizar derechos e igualdad”.

Desde Hacemos Córdoba han querido poner en valor los avances logrados gracias a la lucha del colectivo y de los movimientos sociales, pero también han subrayado que “aún existen desigualdades, violencias y discriminaciones” que impiden que Córdoba sea una ciudad “plenamente libre y segura para todas las personas, independientemente de su identidad o su orientación”.

Ni una moda ni una provocación

“El Orgullo no es una moda ni una provocación. Es una respuesta colectiva frente al odio y la discriminación. Y desde lo municipal, tenemos la obligación de estar a la altura”, han afirmado desde el grupo. Reiteran su compromiso con una Córdoba donde “todas, todos y todes” tengan un lugar, sin miedo a mostrarse tal como son. Por eso plantean políticas públicas que “garanticen la igualdad, frenen los discursos de odio y protejan al colectivo Lgtbiq+”. En su modelo de ciudad, la política de igualdad “no es opcional, sino una línea roja que no están dispuestas ni dispuestos a abandonar”.

“No vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Córdoba debe ser una ciudad que abrace, que cuide y que no tolere ninguna forma de discriminación por razón de identidad u orientación”, han subrayado. Han recordado que este día también es para “salir a la calle, abrazar la alegría como forma de resistencia y reivindicar que el Orgullo no es solo una fiesta, sino también afecto, memoria y futuro. Las personas Lgtbiq+ han estado siempre en la historia de Córdoba y no deben volver nunca más al silencio o la invisibilidad”.