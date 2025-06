Beatriz Pérez Morenilla, especialista del Hospital Arruzafa: "Nueve de cada diez casos de obstrucción de la vía lagrimal del bebé suelen sanar de forma espontánea"

Una de las causas más habituales en consulta de ofltalmopediatría está vinculada a la obstrucción de la vía lagrimal del bebé. No es una afección grave, pero requiere, en cambio, de una supervisión continua, indica la especialista en Oftalmopediatría del Hospital Arruzafa, Beatriz Pérez Morenilla.

Se trata de una patología que afecta a la membrana que une el saco lagrimal y que provoca un lagrimeo recurrente, secreciones o conjuntivitis de repetición desde el primer día de vida.

La especialista en Oftalmopediatría del Hospital Arruzafa, Beatriz Pérez Morenilla. / CÓRDOBA

La inquietud que genera en los progenitores se debe a que es un cuadro continuo que produce inflamación, ojos pegados o rojez. Pero es una afección que no reviste gravedad porque no genera riesgo alguno para la visión al tratarse de una obstrucción y no de una infección. La lágrima, al no poder discurrir por la membrana, es expulsada hacia fuera provocando secreción.

Los especialistas llevan a cabo una valoración en los primeros meses de vida. Se suele recomendar la realización de un masaje en la zona próxima al lagrimeo y actitud conservadora, en base a la evolución. Nueve de cada diez casos suelen sanar de manera espontánea a lo largo del primer año de vida. Si, transcurrido ese período, la patología perdura, se puede plantear un sondaje de la vía lagrimal. Un procedimiento que se lleva a cabo en quirófano, pero que no reviste gravedad.